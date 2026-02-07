Tisíce Čechů čekají měsíce na dávky. Zpoždění je dostává do existenčních potíží

Superdávka byla zavedena od října loňského roku a nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli do konce roku 2025 požádat, aby mohli peníze od státu dál pobírat. „Od října do konce uplynulého roku bylo celkem podáno 389 008 žádostí. Z toho 55 424 tvoří novožadatelé,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Úřadu práce ČR František Bikár s tím, že další tisíce lidí zažádaly v lednu.
„Klient s dávkou počítá, a pokud je výpadek, dostává se do tíživé situace. Čelí ztrátě bydlení, tlaku pronajímatele a není žádná alternativa k přestěhování.“