Cesta malou Šumavou do Ameriky a dál. Český les slibuje výlet bez turistů

Robert Oppelt
Seriál   10:46
Davy turistů se denně valí Šumavou podél Vydry, k pramenům Vltavy nebo k jezerům. Třicet kilometrů od nich je stejně krásné pohoří, ale na turistu tam nenarazíte. Další díl letního seriálu iDNES.cz přináší tip na výlet do míst „malé Šumavy“, tedy Českého lesa, v jeho nejkrásnější části.
Rozhledna Čerchov. Obři tu nevyhynuli.

Rozhledna Čerchov. Obři tu nevyhynuli. | foto: Vilma Tůmová, pro iDNES.cz

Cesta na Čerchov jde lépe, když máte čtyři nohy.
Z vrcholu Čerchov v Českém lese zmizely chátrající vojenské budovy. Zbyla pouze...
Cesta na Čerchov.
Z vrcholu Čerchov v Českém lese zmizely chátrající vojenské budovy. Zbyla pouze...
10 fotografií

První ochutnávkou Českého lesa může být pro návštěvníka jeho nejvyšší hora, Čerchov, kousek od Domažlic. Na jeho vrchol vede hned několik cest. Autobusem se dá dojet do České Kubice. Nejtradičnější je modrá, od České studánky.

Její stáří připomíná řada starobylých chodníčků a schodišť poskládaných z kamene, se kterými by se dnes už asi nikdo tak pečlivě neskládal. Mou favoritkou je ale klikatá zelená značka. Vede blízko hranice přes odlehlé údolí zaniklé obce a sklárny Bystřice, kterému se říkalo i Amerika.

Stezka, kterou pro sebe „utajili“ trampové. Podél Javornice na pivo do Chříče

Prý se mu tak přezdívalo proto, že sem kdysi utekl mladý sklář, který se nechtěl ženit. Všem namluvil, že odjíždí do Ameriky. Když ho tu za rok potkal soused, posměšně se údolí začalo říkat Amerika. Jednu ze zastávek má zelená na rozcestí Tři znaky, kde se u do kamene vytesaných znaků kdysi potkávaly historické hranice Bavorska, Čech a Horní Falce.

Adrenalinový autobus

Na vrcholu Čerchova stojí Kurzova věž s fascinujícím výhledem. Celou totalitu z Čerchova armáda sledovala letecký provoz nad Německem. Dneska vyrůstá na místě bývalé roty Pohraniční stráže nová turistická chata s restaurací. Čerchov také nabízí nevšední adrenalinový zážitek. Až nahoru jezdí autobus a kličkuje po úzkých lesních cestách a strmé vojenské panelce.

Co turista nastoupal nahoru, je potřeba z Čerchova sejít i dolů do Capartic. Milovníci výhledů si mohou udělat odbočku po modré do Výhledů s velkým V. Od pomníku spisovatele J. Š. Baara je z Výhledů vidět celé Chodsko. Červená značka, pojmenovaná právě po Baarovi, pak stoupá z Capartic vzhůru po hřebeni hory Haltravy kolem rozeklaných skalisek, typických pro hřeben Českého lesa.

Skály, zříceniny i technické památky. Vydejte se podél Lužnice trochu jinak

Na sousedním vrchu Škarmanka vystřídá lesní pěšinu asfalt. Po cestě jezdili vojáci, kteří tady mívali základnu. Pak cesta klesne k Vranovskému sedlu, kde červená protíná jednu z nejstarších obchodních stezek spojujících Čechy a Německo. Pod kopcem vyrostl klášter augustiniánů–poustevníků Pivoň, útulek všech při cestě středověkými temnými hvozdy.

Klášter zrušil Josef II. a jedním z majitelů komplexu byl později i hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi. Rakouský diplomat v Japonsku se v Tokiu zamiloval a přivezl si svou Mitsuko sem, do Českého lesa. O osudech exotické obyvatelky vznikla řada knih. Uměnímilovnou hraběcí rodinu vystřídali po roce 1945 pohraničníci. Teď je klášter v soukromém vlastnictví a opravuje se.

Rozhledna Čerchov. Obři tu nevyhynuli.
Cesta na Čerchov jde lépe, když máte čtyři nohy.
Z vrcholu Čerchov v Českém lese zmizely chátrající vojenské budovy. Zbyla pouze jedna, kterou město Domažlice přebuduje na zázemí pro turisty.
Cesta na Čerchov.
10 fotografií

Nad klášterem se tyčí další z dominantních vrchů Českého lesa, Starý Herštejn s hradem. Ten byl po většinu své existence sídlem různých lupičů. Jeho poslední dochovaná část, kulatá věž, byla přednedávnem upravena na vyhlídkovou plošinu. I tady měli pohraničníci do roku 1989 jedno ze svých stanovišť.

Červená vede turistu do kraje zaniklých vesnic. Po roce 1945 odtud byli odsunuti Němci, v 50. letech všichni ostatní. Asi nikdo si už nedovede představit, jak těžký život musel být třeba v Herštejnských Chalupách nebo Liščích domcích, horských vesničkách, ze kterých zbyly jen železné kříže. Nejznámější ze zaniklých vsí je asi 10 kilometrů vzdálená Lučina (odbočka k ní vede mimo trasu směrem k hranici).

Cesta za řízkem s knedlíkem. Z Broumova do Litomyšle vede krásná Jiráskova stezka

Polovinu bavorské vesnice Grafenried připojila k Čechám Marie Terezie. Od 90. let se sem vrací život. Nadšenci už vykopali ze země základy kostela, zámečku, pivovaru i řady obyčejných chalup. Všechny doplnili deskami s příběhy jejich majitelů.

Ale zpět na červenou. U zaniklých Liščích domků pramení řeka Radbuza. Z pramene u altánu se rychle stane potok a řeka. Dalším zastavením na cestě je vesnice Závist. Jako jediná obec byla po roce 1945 dosídlena a nezanikla. Místní kuriozitou je dům číslo popisné 17.

Stojí přímo na hlavním evropském rozvodí. Říká se že z poloviny jeho střech teče voda do Dunaje a Černého moře, z druhé do Labe a moře Severního. Cesta pokračuje do Rybníku a k rozcestí Mostek. Středověkou obec připomíná jen most přes řeku. Odtud můžete sejít na vlak či autobus do Bělé pod Radbuzou. Přechod Českého lesa měří přes 50 kilometrů. Dá se rozložit do více dnů s noclehem ve vesnicích na úpatí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Český diplomat v Kongu je v kritickém stavu. Zřejmě utrpěl úraz

Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek je v kritickém stavu. Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, uvedl mluvčí...

30. srpna 2025  11:23

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Kvůli ochraně polských oblastí v sousedství Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, oznámila nad ránem polská armáda....

30. srpna 2025  7:07,  aktualizováno  11:05

Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým...

30. srpna 2025  11:03

Cesta malou Šumavou do Ameriky a dál. Český les slibuje výlet bez turistů

Davy turistů se denně valí Šumavou podél Vydry, k pramenům Vltavy nebo k jezerům. Třicet kilometrů od nich je stejně krásné pohoří, ale na turistu tam nenarazíte. Další díl letního seriálu iDNES.cz...

30. srpna 2025  10:46

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v...

30. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  10:43

Největší sladkovodní jezero v Turecku rychle vysychá. Je mrtvé, truchlí rybář

Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá, napsal deník Hürriyet. Na některých místech hladina jezera ustoupila o 300 metrů od původního břehu a...

30. srpna 2025  10:10

U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela

Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na silnici první třídy nedaleko Děčína. Druhý řidič utrpěl zranění, záchranáři ho převezli do nemocnice....

30. srpna 2025  9:57

V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční

V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky byly vydatné zejména v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Prahu ke Krkonoším. V bouřkách byly i...

30. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:52

Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny

Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál jako jediný z náměstků nedostal žádné odměny, které se u jeho kolegů vyšplhaly až k částce 126...

30. srpna 2025  9:49

TELEVIZIONÁŘ: Brosnan a Mirrenová hledají v seniorské komedii vraha

Podle světového bestselleru Richarda Osmana vznikla stejnojmenná krimikomedie Čtvrteční klub amatérských detektivů, jíž v rolích nezdolných penzistů kralují Helen Mirrenová, Pierce Brosnan, Ben...

30. srpna 2025  9:30

Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

V pátek večer vyjížděli záchranáři ke splavu ve Frýdku-Místku, kde se po skoku do řeky Ostravice těžce zranil muž. Poranil si hlavu, která mu krvácela, a těžce také záda. Na pomoc musel vzlétnout...

30. srpna 2025  9:25

Září jako synonymum prázdné peněženky. Na kolik vyjde návrat do školy

Září každoročně provětrá peněženky rodičům, jejichž děti jsou školou povinné. Podle průzkumu České bankovní asociace se rodiče se školními výdaji nejčastěji vejdou do rozmezí jednoho až tří tisíc...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.