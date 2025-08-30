První ochutnávkou Českého lesa může být pro návštěvníka jeho nejvyšší hora, Čerchov, kousek od Domažlic. Na jeho vrchol vede hned několik cest. Autobusem se dá dojet do České Kubice. Nejtradičnější je modrá, od České studánky.
Její stáří připomíná řada starobylých chodníčků a schodišť poskládaných z kamene, se kterými by se dnes už asi nikdo tak pečlivě neskládal. Mou favoritkou je ale klikatá zelená značka. Vede blízko hranice přes odlehlé údolí zaniklé obce a sklárny Bystřice, kterému se říkalo i Amerika.
Prý se mu tak přezdívalo proto, že sem kdysi utekl mladý sklář, který se nechtěl ženit. Všem namluvil, že odjíždí do Ameriky. Když ho tu za rok potkal soused, posměšně se údolí začalo říkat Amerika. Jednu ze zastávek má zelená na rozcestí Tři znaky, kde se u do kamene vytesaných znaků kdysi potkávaly historické hranice Bavorska, Čech a Horní Falce.
Adrenalinový autobus
Na vrcholu Čerchova stojí Kurzova věž s fascinujícím výhledem. Celou totalitu z Čerchova armáda sledovala letecký provoz nad Německem. Dneska vyrůstá na místě bývalé roty Pohraniční stráže nová turistická chata s restaurací. Čerchov také nabízí nevšední adrenalinový zážitek. Až nahoru jezdí autobus a kličkuje po úzkých lesních cestách a strmé vojenské panelce.
Co turista nastoupal nahoru, je potřeba z Čerchova sejít i dolů do Capartic. Milovníci výhledů si mohou udělat odbočku po modré do Výhledů s velkým V. Od pomníku spisovatele J. Š. Baara je z Výhledů vidět celé Chodsko. Červená značka, pojmenovaná právě po Baarovi, pak stoupá z Capartic vzhůru po hřebeni hory Haltravy kolem rozeklaných skalisek, typických pro hřeben Českého lesa.
Na sousedním vrchu Škarmanka vystřídá lesní pěšinu asfalt. Po cestě jezdili vojáci, kteří tady mívali základnu. Pak cesta klesne k Vranovskému sedlu, kde červená protíná jednu z nejstarších obchodních stezek spojujících Čechy a Německo. Pod kopcem vyrostl klášter augustiniánů–poustevníků Pivoň, útulek všech při cestě středověkými temnými hvozdy.
Klášter zrušil Josef II. a jedním z majitelů komplexu byl později i hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi. Rakouský diplomat v Japonsku se v Tokiu zamiloval a přivezl si svou Mitsuko sem, do Českého lesa. O osudech exotické obyvatelky vznikla řada knih. Uměnímilovnou hraběcí rodinu vystřídali po roce 1945 pohraničníci. Teď je klášter v soukromém vlastnictví a opravuje se.
Nad klášterem se tyčí další z dominantních vrchů Českého lesa, Starý Herštejn s hradem. Ten byl po většinu své existence sídlem různých lupičů. Jeho poslední dochovaná část, kulatá věž, byla přednedávnem upravena na vyhlídkovou plošinu. I tady měli pohraničníci do roku 1989 jedno ze svých stanovišť.
Červená vede turistu do kraje zaniklých vesnic. Po roce 1945 odtud byli odsunuti Němci, v 50. letech všichni ostatní. Asi nikdo si už nedovede představit, jak těžký život musel být třeba v Herštejnských Chalupách nebo Liščích domcích, horských vesničkách, ze kterých zbyly jen železné kříže. Nejznámější ze zaniklých vsí je asi 10 kilometrů vzdálená Lučina (odbočka k ní vede mimo trasu směrem k hranici).
Polovinu bavorské vesnice Grafenried připojila k Čechám Marie Terezie. Od 90. let se sem vrací život. Nadšenci už vykopali ze země základy kostela, zámečku, pivovaru i řady obyčejných chalup. Všechny doplnili deskami s příběhy jejich majitelů.
Ale zpět na červenou. U zaniklých Liščích domků pramení řeka Radbuza. Z pramene u altánu se rychle stane potok a řeka. Dalším zastavením na cestě je vesnice Závist. Jako jediná obec byla po roce 1945 dosídlena a nezanikla. Místní kuriozitou je dům číslo popisné 17.
Stojí přímo na hlavním evropském rozvodí. Říká se že z poloviny jeho střech teče voda do Dunaje a Černého moře, z druhé do Labe a moře Severního. Cesta pokračuje do Rybníku a k rozcestí Mostek. Středověkou obec připomíná jen most přes řeku. Odtud můžete sejít na vlak či autobus do Bělé pod Radbuzou. Přechod Českého lesa měří přes 50 kilometrů. Dá se rozložit do více dnů s noclehem ve vesnicích na úpatí.