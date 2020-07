Policie nebude prověřovat vznik dopisu Kuberovi od čínské ambasády

Deník N na konci března napsal, že si dokument, ve kterém se čínské velvyslanectví vyjadřovalo ke Kuberově návštěvě Tchaj-wanu, vyžádal právě kancléř. Mynář obvinění odmítl, dokument podle něj nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny. V dopise měla čínská ambasáda hrozit trestem tehdejšímu předsedovi Senátu i českým firmám v Číně, pokud se cesta uskuteční.



TI uvedla, že podle její právní analýzy Mynář jednal v rozporu se svými pravomocemi a porušil zákon, protože mu jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Miloše Zemana nepřísluší vykonávat zahraniční politiku státu. Žalobci z Prahy 1 ale nedali pokyn k zahájení prověřování případu a věc odložili. Jejich postup následně schválilo nadřízené pražské městské státní zastupitelství.



„Sami jsme důkladně zvažovali, zda tento případ má trestněprávní rozměr. Zároveň tam je mnoho nejasností, proto jsme očekávali, že se s nimi státní zástupci vypořádají. Samozřejmě řada aspektů případu zůstává nezodpovězených, jelikož je státní zástupci odmítli objasnit a velmi si tak ulehčili práci. Šli čistě cestou uzavření věci od stolu. V takovém případě bych očekával alespoň propracovanější právní argumentaci a vypořádání se s našimi tvrzeními,“ komentuje postup státních zastupitelství právník TI Petr Leyer.

Podle organizace se ale státní zastupitelství nevypořádala s jejich argumenty. „Zdůvodnění je velmi povrchní, akcentuje jen argumenty proti spáchání trestného činu a velmi banálně celé jednání uzavírá jako jakési standardní politické hry, což samozřejmě neprospívá právní jistotě,“ uvedl právník organizace Petr Leyer.

Žalobci také podle něj rezignovali na snahu okolnosti případu objasnit. V odůvodnění například napsali, že i v případě, že by policisté začali věc prověřovat, nemohli by nikdy úplně zjistit, jak dopis skutečně vznikl. „Orgány činné v trestním řízení tedy nezkoumaly případ po věcné stránce (zda k jednání došlo, či nikoliv, a za jakých okolností), avšak po právní stránce dospěly k názoru, že by za žádných okolností nešlo o trestný čin,“ uvedla organizace.

Deník N v březnu s odkazem na „tři velmi dobře informované lidi z diplomacie, okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády“ uvedl, že si KPR od čínské strany vyžádala informace, jak bude reagovat, když předseda Senátu pojede na Tchaj-wan. Mynář se kvůli tomu měl setkat se zástupcem čínského velvyslance. Kancléř následně vydal k případu své prohlášení. Kategoricky v něm odmítl, že si KPR jeho prostřednictvím objednala tzv. výhrůžný dopis zesnulému Kuberovi. Příslušný dokument podle něj není oficiálním dopisem, není podepsán a není adresován Kuberovi.

Podle Mynáře Čína prostřednictvím své ambasády Zemana a vládu od podzimu upozorňovala, že cestu Kubery na Tchaj-wan by považovala za porušení vzájemných smluv. Toto stanovisko se podle něj stalo součástí dokumentů, které KPR připravovala pro jednání Zemana a nejvyšších ústavních činitelů. Dokument byl nalezen v pozůstalosti Kubery po jeho smrti.

Peking považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení tohoto ostrova k Číně.