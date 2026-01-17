Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí, řekl o nové Babišově vládě Vystrčil

Josef Kopecký
Přímý přenos   18:20aktualizováno  18:35
Na nás záleží osud této země, jsme nositeli naděje a s tím je spojena velká odpovědnost, prohlásil na volebním kongresu občanských demokratů předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí,“ řekl Vystrčil v politické diskusi na kongresu ODS na adresu nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů a vlády Andreje Babiše.
Petr Fiala a Miloš Vystrčil na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Petr Fiala a Miloš Vystrčil na kongresu ODS. (17. ledna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík
Nový první mistopředseda ODS Tomáš Portlík a senátorka Miroslava Němcová
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany...
24 fotografií

Vystrčil také poděkoval bývalému ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, který neobhájil poslanecký mandát, za to, že kryl záda bývalému premiérovi Petru Fialovi, který v sobotu skončil také v čele ODS.

Politická diskuse navázala na volbu nového šéfa strany, jímž se stal Martin Kupka, a prvního místopředsedy, který je nově starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. V neděli ODS zvolí řadové místopředsedy.

ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová, která moderuje tuto část kongresu, označila politickou diskusi za „zlatý hřeb“ celého kongresu.

Přímý přenos kongresu ODS

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí, řekl o nové Babišově vládě Vystrčil

Přímý přenos
Petr Fiala a Miloš Vystrčil na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Na nás záleží osud této země, jsme nositeli naděje a s tím je spojena velká odpovědnost, prohlásil na volebním kongresu občanských demokratů předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Ti, co přišli po nás,...

17. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  18:35

Násilí, nahota a krev. Severokorejský film o atentátu na Kima boří tabu

Násilí, částečná nahota. Severokorejský film boří tabu

Severokorejská státní televize odvysílala film, který se v mnohém liší od tamní typické audiovizuální produkce. Zobrazuje násilnosti, mimomanželské aféry či akční honičky. Svým stylem se snaží...

17. ledna 2026  18:28

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy

Na koridoru mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu...

Kvůli střetu vlaku s osobou byl v pátek zastaven provoz na několika železničních úsecích na východě metropole. Nejezdí se mezi Praha-Libeň a Praha-Běchovice ani v úseku Praha-Běchovice –...

17. ledna 2026  18:24

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. V hlavním městě Grónska a na řadě míst v...

17. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  18:08

Hasiči bojují s požárem nedaleko brněnského centra, z místa stoupal černý dým

Hasiči v noci na úterý 3. prosince likvidovali požár přístavku rodinného domu v...

Hasiči v Brně zasahují u požáru přízemního domu ve Francouzské ulici nedaleko centra města. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.

17. ledna 2026  18:03

ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl

Přímý přenos
Nový předseda ODS Martin Kupka přijímán gratulaci od svého předchůdce v čele...

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolili nového předsedu. Je jím exministr dopravy Martin Kupka, který porazil v prvním kole Radima Ivana z Ostravy. „SPOLU rozvíjet nebudeme,“...

17. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  17:45

Dvě laviny smetly lyžaře v rakouských Alpách. Zemřelo nejméně pět lidí

Sesuv laviny na ledovci v masivu Mont Blanc u obce Contamines-Montjoie poblíž...

Tragické události zasáhly v sobotu rakouský region Pongau. V krátkém časovém rozmezí se zde uvolnily dvě ničivé laviny, které si vyžádaly pět lidských životů a spustily rozsáhlé záchranné operace.

17. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:37

Čtyři zranění při požáru v Moravské Třebové, jeden vážně. Vzlétl vrtulník

Rozsáhlý požár autoservisu v Praze 15 (6. prosince 2021)

Při požáru bytového domu na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové se v sobotu odpoledne zranili čtyři lidé. Záchranáři jednoho těžce popáleného přepravili vrtulníkem do Brna, ostatní odvezli do...

17. ledna 2026  17:33

Srbské tajné služby prováděly testy na psech. Přizvaly si k tomu ruskou FSB

Srbský prezident Aleksandar Vučić a Vladimir Putin v Moskvě (9. května 2025)

Srbští zpravodajští důstojníci si do země pozvali kolegy z ruské služby FSB a společně prováděli testy na psech. Ukazují to vládní dokumenty, které získal portál Politico. Na zvířata nasadili zvuková...

17. ledna 2026  17:31

Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala. Neutká se o Hrad, podpořil Pavla

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

ODS se musí změnit, být odvážná a ta změna bude bolet, řekl delegátům volebního bývalý premiér Petr Fiala, který končí v čele strany. Do čela ODS byl zvolen v lednu 2014 na kongresu v Olomouci. Řekl,...

17. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  17:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Proč peníze nesmrdí a kujón je neplodný. Slova a fráze, jejichž původ vás překvapí

Premium
Co původně znamenalo…

Překladatelka a korektorka Markéta Gregorová, na sociálních sítích známá pod pseudonymem Jazykovědma, říká, že největší úspěch má mezi jejími fanoušky vysvětlování původu slov. Neřest třeba kdysi...

17. ledna 2026

Bitvy o ropu, dvě města a národní práva. Syrská armáda válčí na severu s Kurdy

Syrské vládní síly vstupují do města Dajr Háfir po stažení Syrských...

Syrská armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě a předchozích bojích v oblasti stáhly jednotky Kurdy vedené...

17. ledna 2026  16:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.