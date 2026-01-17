Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí, řekl o nové Babišově vládě Vystrčil

Vystrčil také poděkoval bývalému ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, který neobhájil poslanecký mandát, za to, že kryl záda bývalému premiérovi Petru Fialovi, který v sobotu skončil také v čele ODS.
Politická diskuse navázala na volbu nového šéfa strany, jímž se stal Martin Kupka, a prvního místopředsedy, který je nově starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. V neděli ODS zvolí řadové místopředsedy.
ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová, která moderuje tuto část kongresu, označila politickou diskusi za „zlatý hřeb“ celého kongresu.
Přímý přenos kongresu ODS