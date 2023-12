Fiala, Babiš i policie. Síť Threads láká politiky i úřady, cílí na nové publikum

Dva z nejvýraznějších mužů české politické scény už své publikum na nové sociální síti stihli pozdravit. „Tak jsem tady,“ napsal svůj první „thread“ Babiš a přidal k němu svou fotografii. Premiér Fiala v prvním příspěvku pozdravil sledující z Evropské rady v Bruselu. „Přeji vám všem hezký čtvrtek,“ napsal a doplnil zdravici fotografií s francouzským prezidentem Macronem.

Provoz sítě Threads, která se snaží konkurovat síti X amerického miliardáře Elona Muska, zahájila společnost Meta už začátkem července, v Evropské unii však spuštění odložila kvůli nejistotě ohledně přísné unijní regulace internetových služeb. Metě šéfuje Mark Zuckerberg a je rovněž vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Zuckerberg v říjnu uvedl, že síť Threads alespoň jednou měsíčně využívá téměř 100 milionů uživatelů. Dodal, že podle jeho názoru by se počet uživatelů do několika let mohl vyšplhat až na jednu miliardu.

První příspěvek na sociální síti Threads od Petra Fialy.

Mezi těmi stávajícími už jsou kromě politiků také některé z veřejných institucí. Profil má například česká policie, ministerstvo školství nebo ministerstvo životního prostředí. Mluvčí policie Irena Pilařová iDNES.cz potvrdila, že si policie účet založila okamžitě po spuštění nové platformy.

„Děláme to takto u všech sítí. S Threads pravděpodobně začneme pracovat od nového roku, obsahově to bude z naší strany hodně podobné síti X. Rušit ale žádný profil nehodláme,“ říká Pilařová.

Budoucnost X je na Muskovi

Podle mediálního analytika Filipa Rožánka se na Threads automaticky připojí všichni politici, kteří už teď mají Instagram, protože účty jsou propojené. Další politici budou možnosti Threads zkoumat stejně jako firmy. O masivní exodus se Muskova platforma zatím bát nemusí.

„Na závěry o nějakých odchodech z X je moc brzy, spíš si myslím, že ještě nějakou dobu budou nejenom politici udržovat profily na několika sítích souběžně. Mají tam už vybudované publikum, na Threads se začíná od začátku. Všechno bude záviset na dalších krocích Elona Muska a ekonomické udržitelnosti dalšího fungování sítě X,“ vysvětlil Rožánek.