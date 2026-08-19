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Urgentní příjem v Thomayerově nemocnici má stát do tří let. Vyjde na 2,2 miliardy

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  13:00
Nový urgentní příjem ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči za 2,2 miliardy korun má být hotový v březnu 2029. Nemocnice je spádová pro zhruba 600 tisíc lidí, kromě Prahy 4, 11 a 12 také pro část Středočeského kraje. U příležitosti zahájení stavby to řekl její ředitel Zdeněk Beneš.

Nemocnice plánuje stavět v jeho blízkosti také heliport a na pozemcích směrem k sousednímu Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) parkovací dům.

„V urgentním příjmu se centralizuje příjem pacientů, ať už přivezených zdravotnickou záchrannou službou, nebo těch, kteří přijdou po svých,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V současné době je v nemocnici v jiném pavilonu pohotovost chirurgická a další pro ostatní zdravotní potíže, sanitky také vozí nemocné do několika různých objektů.

Thomayerova nemocnice postaví urgentní příjem s heliportem za dvě miliardy

Právě rozmístění oddělení nemocnice do mnoha pavilonů podle Vojtěcha provoz v současné době komplikuje. „Urgentní příjem bude jednotný bod vstupu se zobrazovacími metodami a základním ošetřením pacienta,“ dodal. Zároveň bude oddělení připraveno i na hromadná neštěstí, do hodiny od oznámení bude moci přijmout až 60 pacientů.

Zhruba polovina nákladů stavby je dotace ministerstva zdravotnictví, 620 milionů je z evropských fondů a 475 milionů z prostředků nemocnice. „Stavba nebyla úplně jednoduchá na přípravu, protože nemocnice je památkově chráněné území,“ řekl ekonomický náměstek ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnici Jan Halíř. Areál vychází z původních funkcionalistických Masarykových domovů stavěných v letech 1926 až 1940 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka jako starobinec, chudobinec a zařízení pro nemocné děti.

Úprava gastroprovozu i vznik pediatrického centra

Nová budova umístěná v sousedství nedávno rekonstruované plicní kliniky počítá s 15 tisíci metry čtverečními podlahové plochy, vznikne v ní 100 lůžek, z nich 18 v režimu anesteziologicko-resuscitačním (ARO). V budově budou tři operační sály a přístroje pro diagnostiku, například počítačový tomograf (CT) a magnetická rezonance (MR). Plánuje se také využití fotovoltaických panelů a dešťové vody nebo zelené střechy.

Nová nemocnice vyroste v areálu FNKV, oznámil Babiš. Bude vojenská

V plánu je podle informací nemocnice také úprava gastroprovozu, vznik pediatrického centra a zateplování dalších pavilonů. Do budoucna se počítá ještě s úpravami křižovatky, aby měly sanitní vozy snazší příjezd. Okolí nemocnice se mění také kvůli stavbě metra D, vzniknout by měla na soukromých pozemcích i nová soukromá poliklinika.

Příprava stavebních projektů v nemocnicích často trvá mnoho let. Premiér Andrej Babiš (ANO) připomněl, že jeho dřívější vláda rozhodla v roce 2020 o několika investicích, mezi které měla spadat i tato stavba. „Ze všech těch projektů se zvládly zatím postavit jen pavilony v IKEM,“ dodal. Na některých se pracuje, zbývá zahájit ještě stavbu porodnice v Brně.

Nový urgentní příjem ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) v pražské Krči za 2,2 miliardy korun má být hotový v březnu 2029. (19. srpna 2026)
Nový urgentní příjem ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) v pražské Krči za 2,2 miliardy korun má být hotový v březnu 2029. (19. srpna 2026)
Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze. (květen 2022)
Thomayerova nemocnice v pražské Krči
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