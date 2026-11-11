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Kontroly, bonbony s HHC i pokuty. Jak se dostávají na pulty syntetické drogy

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
,
  20:00
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Obchod s konopným zbožím v centru Prahy. Ke konopí mají přístup i děti. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Toxické bonbony či směsi ke kouření, které obsahují zakázané látky, jako je HHC. To vše zabalené v extravagantních obalech a rozeslané do obchodů k rukám zákazníků. Redakce iDNES.cz pronikla za oponu českého byznysu se syntetickými drogami. Firmy, které v rámci vlastní asociace jednají s politiky o úpravě restrikcí, paradoxně čelí pokutám za prodej nebezpečných produktů.

Výrobky z kanabinoidů, jako jsou látky HHC či THC, jsou v tuzemsku i přes omezení nadále dostupné v kamenných i internetových obchodech.

Proč? Zboží totiž často obsahuje složitou kombinaci zakázaných i povolených kanabinoidů, čímž neustále vznikají nové a neznámé druhy návykových látek. Jedná se i o lukrativní byznys: V Česku se při prodeji syntetických drog podle odhadů protočí miliardy korun.

Směs, prodávaná v křiklavém balení se šimpanzem ve slunečních brýlích, podle rozboru obsahovala plejádu zakázaných látek.

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