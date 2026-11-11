Výrobky z kanabinoidů, jako jsou látky HHC či THC, jsou v tuzemsku i přes omezení nadále dostupné v kamenných i internetových obchodech.
Proč? Zboží totiž často obsahuje složitou kombinaci zakázaných i povolených kanabinoidů, čímž neustále vznikají nové a neznámé druhy návykových látek. Jedná se i o lukrativní byznys: V Česku se při prodeji syntetických drog podle odhadů protočí miliardy korun.
Směs, prodávaná v křiklavém balení se šimpanzem ve slunečních brýlích, podle rozboru obsahovala plejádu zakázaných látek.