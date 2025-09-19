Slova TGM byla na svou dobu skandální, proto se je dozvídáme dnes, říká historik

Jiří Křesťan z oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek ukazuje obálku s údajně posledními slovy TGM. (7. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Eliška Hovorková
  17:00
Historici na lánském zámku otevřeli obálku s posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Překvapilo je však, že dopis zřejmě nebyl napsaný v roce 1937, ale o tři roky dříve. Masarykova rodina jeho slova tehdy nezveřejnila hlavně proto, že v době jejich záznamu byla skandální, říká v rozhovoru pro iDNES.cz historik a archivář Jiří Křesťan.

V obálce bylo celkem pět stránek. Očekával jste, že Masarykovo sdělení bude tak dlouhé?
Těžko se to dalo poznat. Nevěděli jsme, jestli je uvnitř jiná obálka, nebo jestli jsou ty listy přeložené. Odhadovali jsme, že to bude méně než deset stran.

Překvapilo vás, že většina slov byla psána v angličtině?
To ne. Věděli jsme, že v době nemoci přecházel běžně do angličtiny, což byl jazyk, kterým se komunikovalo v rodině. Manželka byla Američanka a děti tím pádem byly bilingvní.

Před dvaceti lety se asi Antonín Sum (který obálku předal Národnímu archivu, pozn. red.) domníval, že čas na zveřejnění ještě není. Řešili jsme tu problémy ve vztahu se Slováky a zřejmě usoudil, že ta věc může počkat.

Vstoupit do diskuse

Slova TGM byla na svou dobu skandální, proto se je dozvídáme dnes, říká historik

