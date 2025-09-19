Slova TGM byla na svou dobu skandální, proto se je dozvídáme dnes, říká historik

V obálce bylo celkem pět stránek. Očekával jste, že Masarykovo sdělení bude tak dlouhé?
Těžko se to dalo poznat. Nevěděli jsme, jestli je uvnitř jiná obálka, nebo jestli jsou ty listy přeložené. Odhadovali jsme, že to bude méně než deset stran.
Překvapilo vás, že většina slov byla psána v angličtině?
To ne. Věděli jsme, že v době nemoci přecházel běžně do angličtiny, což byl jazyk, kterým se komunikovalo v rodině. Manželka byla Američanka a děti tím pádem byly bilingvní.
Před dvaceti lety se asi Antonín Sum (který obálku předal Národnímu archivu, pozn. red.) domníval, že čas na zveřejnění ještě není. Řešili jsme tu problémy ve vztahu se Slováky a zřejmě usoudil, že ta věc může počkat.