Těžko se mi bude stavět rozpočet na stavby, slyšel Pavel po vetu od ministra

Veto prezidenta Petra Pavla bude chtít vládní koalice přehlasovat na schůzi Sněmovny, která se má konat 25. srpna. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má 108 hlasů, což jí bohatě stačí na přehlasování Pavlova veta.
Hrad po jednání prezidenta s ministrem dopravy oznámil, že tématem jednání byla především příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice.
Pavel s Bednárikem řešili také evropské financování těchto staveb a napojení na mezinárodní tratě. Shodli se podle Kanceláře prezidenta republiky, že musí náklady těchto projektů odpovídat jejich přínosům
Jedním z témat diskuse na Hradě bylo podle Bednárika i tiskového odboru Hradu fungování výboru pro protidronovou ochranu, dronovou regulaci a rozvoj, které jsou v gesci ministra dopravy. Pavel ocenil podle něj konstruktivní debatu s ministrem nad tématy, které jsou pro budoucnost a konkurenceschopnost země zásadní.
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