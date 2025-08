Šestnáct českých hasičů, kteří odletěli do Texasu pomáhat s pátráním po pohřešovaných lidech, už je v terénu. (14. července 2025) | foto: Web HZS ČR

„Poslali nás do sektoru, ve kterém už den předem američtí kynologové označili, že se tam mohou nacházet lidské ostatky. Nebyli si tím jistí a my to měli ověřit,“ vzpomíná velitel českých hasičů.

Oblast prohledali se čtyřmi psy, také označili místa, kde záplavy mohly pohřbít oběti, a informace porovnali. „Pokaždé jsme vedení nového sektoru museli přesvědčovat, že jsme dobří. Asi po dvou hodinách jsme jim dokázali, že ty schopnosti máme, a začali nám důvěřovat,“ říká Piesch o texaské misi.

Texas zasáhly bleskové povodně v noci na 4. července. Řeka místy vystoupala o 11 metrů během 45 minut. Nejpostiženější byl okres Kerr, kam jezdí v této době Američané do kempů slavit Den nezávislosti. Podle posledních informací tam zahynulo nejméně 135 lidí, z toho alespoň 35 dětí.

Čeští hasiči na místo přiletěli deset dnů po povodních. Některá místa už vypadala skoro jako by tam žádná povodeň nebyla, jiná byla pořád úplně zdevastovaná a na stromech visely vyplavené věci.

Cesta v šedesáti stupních

Skupina českých hasičů věděla, že po deseti dnech tam nejedou zachraňovat živé, ale pátrat po obětech. Psi hledali mrtvé pod popadanými stromy, kolem obrovských nánosů a sutin.

„Byli jsme v Texasu právě z důvodu, že jsme vycvičení na vyhledávání ze závalů, ze zřícených budov a podobně. Tohle byla hodně podobná práce, protože masa vody s sebou nesla spoustu materiálu, který mohl lidské ostatky pohřbít,“ vysvětluje Piesch.

Práci jim komplikovala čtyřicetistupňová vedra. Zaplavené oblasti prohledávali, dokud na psech neviděli vyčerpání. Pak se s nimi šli zchladit do klimatizovaných aut. Do toho všeho si museli dávat pozor, kam šlapou. V oblasti se vyskytují chřestýši.

14. července 2025

Možná největší dobrodružství zažili při letu. Z Česka letěli na německou základnu Ramstein armádním speciálem CASA. Tam přestoupili do Boeingu KC-135 Stratotankeru, jinak využívaného americkým letectvem pro doplňování paliva jiným letounům. Letadlo bylo vyhřáté od slunce, takže se v něm první dvě hodiny potili v 60 stupních Celsia. Teplota pak klesala na 12 stupňů.

„Nebyli jsme na to vůbec připravení. Po osmi hodinách letu ve 12 stupních jsme přistáli úplně zmrzlí,“ přibližuje hasič. Let zpět strávili zachumlaní ve spacácích.

Třetí den v Texasu jim přijel osobně poděkovat guvernér Greg Abbott. „Ještě jsme tam pořádně nic neudělali a on už nám děkoval za to, že tam jsme,“ usmívá se Piesch.

Během osmi dnů nakonec označili osm míst, kde by se měly nacházet oběti. U šesti to věděli s jistotou, u dvou si stoprocentně jistí nebyli. Přímo těla nevytahovali. To už byla starost místních hasičů a texaské Národní gardy.

Slzy českých Texasanů

Nejdojemnější pro hasiče bylo přijetí českou komunitou. V Texasu žije asi 200 tisíc Čechoameričanů. Potomci lidí, kteří do Texasu odešli z Čech a Moravy v 19. století, českým hasičům upekli typické české koláče. Majitel hotelu, kde byli hasiči ubytovaní, pro ně jel 300 kilometrů tam a 300 kilometrů zpátky. Jen aby je hasičskému týmu přivezl.

S českými Texasany hasiči jednou i večeřeli. „Hrozně si vážili toho, že k nim pořád máme vazbu. Byli hrdí na to, že jsou zčásti Češi a my jim tam přijeli pomáhat,“ dodává Piesch. Někteří z české komunity se po večeři rozbrečeli vděkem.

Podle Piesche český tým byl jediným týmem mimo Ameriku, který do Texasu přiletěl na pomoc. „Byl to úspěch české diplomacie. Je to zásluha zaměstnanců české ambasády ve Washingtonu, že nás tam dostali,“ zdůrazňuje velitel českého hasičského týmu.