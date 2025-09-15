Rakovina, alergie i psychické potíže. Tetování ohrožuje zdraví, ukazují výzkumy

Dánští vědci společně s kolegy z helsinské univerzity na základě údajů od téměř šesti tisíc dánských dvojčat nedávno zjistili, že u potetovaných lidí je častěji diagnostikována rakovina kůže a lymfom neboli nádorové onemocnění lymfatického systému. Tetovací barva totiž nezůstává jenom na místech, kam ji tatér umístí, ale její částečky migrují do lymfatických uzlin. Tam mohou vyvolat chronický zánět, který může časem vést k abnormálnímu růstu buněk a vzniku rakoviny.
Na českém trhu se přesto nebezpečné barvy i po zpřísnění regulace vyskytují. Ministerstvo zdravotnictví před časem varovalo například před tetovací barvou Dynamic viking ink, dark green obsahující olovo toxické pro mozek, játra, ledviny a kosti.