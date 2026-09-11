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Muž ze severu Moravy se nakazil tetanem. Čtyři roky se nemoc v Česku neobjevila

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  12:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022, za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen pětkrát, uvádí srpnové statistiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová doplnila, že nakažený je osmačtyřicetiletý muž z Moravskoslezského kraje. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka.

Muž byl podle mluvčí ošetřený na chirurgickém oddělení kvůli tržné ráně na hlavě. „Očkování není možné dohledat, nemá praktického lékaře, úmrtí nebylo hlášeno,“ dodala mluvčí, která nákazu potvrdila také pro iDNES.cz

Tetanus neboli strnutí šíje způsobují bakterie Clostridium tetani, které se běžně vyskytují v půdě kontaminované zvířecími či lidskými výkaly. Nemoc se projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Bez lékařské pomoci může skončit smrtí.

Kdy jste byli očkovaní proti tetanu? Zjistit platnost může být bez průkazu problém

„V 60. letech 20. století bylo u nás hlášeno 60 až 90 případů onemocnění tetanem ročně. V letech 1974 až 1976 proběhlo celonárodní očkování všech dospělých osob, opakovalo se opět za deset let, což vedlo k významnému poklesu,“ uvádí k výskytu tetanu SZÚ.

Od konce 90. let minulého století se většinou nevyskytl za rok více než jeden případ tetanu. Jedinou výjimkou byl rok 2001, kdy se objevily tři, a rok 2022 se dvěma nákazami. Před čtyřmi lety onemocněli dva senioři, z nichž jeden zemřel, v roce 2019 se nakazilo 3leté neočkované dítě. Infekce se dostala do těla přes nosní sliznici, protože si dítě vložilo do nosní dírky zrezavělou knoflíkovou baterii.

Očkovací látka proti tetanu je součástí povinného očkování dětí, je součástí hexavakcíny aplikované ve třech měsících, znovu se přeočkovává obvykle v pěti, deseti a 15 letech.

Očkování proti tetanu je povinné. Jak zjistit jeho platnost a komu hrozí pokuta

Dospělí by se měli nechat přeočkovat po deseti až 15 letech, seniorům lékaři doporučují desetiletý interval. Vakcína se podává také při úrazech a poraněních. pokud není možné poslední očkování ověřit.

Zda jsou proti tetanu chráněni očkováním, si lidé mohou ověřit u svého praktického lékaře nebo v záznamech ministerstva zdravotnictví. Aplikace EZKarta obsahuje podle informací úřadu údaje o očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, mezi které patří i tetanus, od roku 2010.

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