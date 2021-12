Nutné budou před vstupem do Česka testy i ze zelených a oranžových zemí

Nařízení o testech před vstupem do ČR bude platit i pro osoby očkované proti covidu-19 či po prodělání nemoci, výjimku budou mít lidé po posilovací dávce vakcíny či děti do 12 let. Dětem ve věku 12 až 18 let pak stačí očkování i bez třetí dávky.

V případě občanů ČR a jejich spolucestujících rodinných příslušníků s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR, občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR bude povinnost předvstupního testu platit až od 3. ledna 2022.

Vlastimil Válek @vlvalek Současná epidemiologická situace v Evropě nás bohužel nutí přitvrdit pravidla při cestování do ČR. Od pondělí bude možný vstup do země pouze s platným PCR testem. Výjimku budou mít lidé očkovaní 3. dávkou a děti. Pro občany ČR platí toto pravidlo až od 3. ledna. https://t.co/xaFymzxqLm oblíbit odpovědět

Do obdržení negativního výsledku testu musejí lidé při opuštění bydliště nosit respirátor nebo obdobný prostředek.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy.

Nízkorizikový je pouze Vatikán

K územím s nízkým rizikem nákazy patří v Evropě pouze Vatikán. Z mimoevropských zemí to jsou Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. V oranžové kategorii jsou pouze Rumunsko a Azorské ostrovy.

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Bulharsko, Finsko, Itálie, Malta a Švédsko.