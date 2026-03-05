Ukázka textu: Elektřina v našem domě fungovala. Za zavřenými dveřmi praskavě zněl OSVĚTOVÝ pořad o mořských rybách. Protože maso nebylo k dostání, nabádali nás, abychom jedli mořské ryby. Ale my čerstvé ryby neměli, jen rybí kosti, z nichž se dal udělat leda řídký vývar. Počítalo se to? Televize jsem si skoro nevšímal. (pozn. výňatek z knihy od Ruty Sepetysové – Musím tě zradit, upraveno)
Jaký význam nemá v kontextu ukázky z testu pro deváťáky přídavné jméno OSVĚTOVÝ?
a) Naučný
b) Vzdělávací
c) Chytrý
d) Informační
