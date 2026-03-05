Rozumíte tomu správně? Výzva pro páťáky, sedmáky i deváťáky. Zkuste test z češtiny

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Je to sice trochu dál, zato horší cesta.“ Slavná hláška z filmu Sněženky a machři v češtině dávno zlidověla. Jak jí ale chápat, vždyť na první pohled nedává smysl... Ale dává, je myšlena ironicky a k pochopení je nutné znát i předchozí děj. Týká se to i psaného textu, náležitě mu porozumět u přijímaček na střední školy je zásadní, zároveň je to strašákem. Proto je tu várka dalších testů nanečisto s doporučením: čtěte pečlivě.

Přijímačky na střední školy 2026

Ukázka textu: Elektřina v našem domě fungovala. Za zavřenými dveřmi praskavě zněl OSVĚTOVÝ pořad o mořských rybách. Protože maso nebylo k dostání, nabádali nás, abychom jedli mořské ryby. Ale my čerstvé ryby neměli, jen rybí kosti, z nichž se dal udělat leda řídký vývar. Počítalo se to? Televize jsem si skoro nevšímal. (pozn. výňatek z knihy od Ruty Sepetysové – Musím tě zradit, upraveno)

Jaký význam nemá v kontextu ukázky z testu pro deváťáky přídavné jméno OSVĚTOVÝ?
a) Naučný
b) Vzdělávací
c) Chytrý
d) Informační

Jak odpovíte? Všechny testy vytvořené podle požadavků Cermat stahujte níže.

Testy z češtiny na zkoušku. Ověř pozornost i chápání: tiskni a trénuj na přijímačky

ilustrační snímek

Je pozoruhodná světecká jízdárna u Tachova menší než Španělský dvůr ve Vídni, nebo ne? V případě...

Kapacita středních škol se „smrskla". Zájemců ale v některých krajích přibylo

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Hlásí se váš deváťák na ekonomickou střední školu? O každé místo bude soupeřit se dvěma dalšími...

Jak jste na tom s porozuměním textu? Test nanečisto z přijímaček to ukáže

ilustrační snímek

TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, Playstation, hry na mobilu... Dnešním dětem se nelze divit, že...

Velké opakování z češtiny. Ověřte si, jak jste se už naučili na přijímačky

ilustrační snímek

Máte za sebou prvních pět zkušebních testů z českého jazyka, které vám pomohly procvičit pět...

Další test na zkoušku prověří slovotvorbu. Připravte se s námi na přijímačky

ilustrační snímek

Díky tomu, že známe významy jednotlivých slov, můžeme se dorozumět. Dnešní test mimo jiné prověří,...

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Nepracuje, ale dál bere statisíce. Správa železnic řeší, co s exředitelem Svobodou

Premium
Odvolaný šéf železnic Jiří Svoboda

Manažeři Správy železnic řeší zapeklitý problém: jak se zbavit svého vlastního bývalého ředitele Jiřího Svobody, který byl odvolán z pozice generálního ředitele, ale dál zůstal zaměstnancem, který do...

5. března 2026

Konec kroužení ulicí. Supermarkety v Německu zpřístupnily parkoviště rezidentům

ilustrační snímek

Pro mnohé obyvatele větších měst je večerní návrat z práce každodenním bojem o parkovací místo. V Německu se nyní rozbíhá projekt, který má tento stres alespoň částečně zmírnit. Parkování umožnil...

5. března 2026

5. března 2026

Premium
ilustrační snímek

5. března 2026

5. března 2026

Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Premium
Opalování a výbuchy. Lidé odpočívají na pláži ve městě Fudžajra ve Spojených...

Překvapivě silná reakce Íránu na americké a izraelské bombardování citelně narušila jarní fázi exotických dovolených. Plány mnoha Čechů jsou v troskách, s koupáním v teplých mořích se musí rozloučit....

5. března 2026

Babiš vyhlásil, že chce hájit děti a mládež proti drogovému svinstvu kratom

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Emotivně premiér Andrej Babiš hájil návrh přidat v návrhu státního rozpočtu na letošní rok 100 milionů na protidrogovou problematiku. Je zděšen, co se stalo kolem kratomu. „Těch 100 milionů je proto,...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno 

Írán jako cesta k armagedonu. Vojáci USA si stěžují na náboženské řeči nadřízených

Americký ministr obrany Pete Hegseth se modlí s příslušníky Národní gardy (28....

Organizace bojující proti náboženskému fanatismu v americké armádě tvrdí, že obdržela více než 100 stížností od vojáků, podle nichž jejich nadřízení používají vyhroceně křesťanskou rétoriku v...

4. března 2026  21:40

V Praze přistál už devátý evakuační spoj. S navrátilci se vítal i ministr Macinka

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

V Praze dosud přistálo devět letadel s více než tisícovkou lidí, kteří se vrátili kvůli válečnému konfliktu z Blízkého východu. Pět letů zajistila společnost Smartwings, čtyři armáda. Naposledy...

4. března 2026  21:16,  aktualizováno  21:32

Policie prověřuje násilné úmrtí ženy v Karlových Varech, zadržela muže

Ilustrační snímek.

Krajští kriminalisté se zabývají násilným úmrtím ženy v Karlových Varech. V jednom z domů, kde byla nalezena, policisté zadrželi muže podezřelého z tohoto činu.

4. března 2026  21:32

Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Naím Kásim ve středu večer prohlásil, že se skupina nevzdá, bez ohledu na to, jak velké budou oběti. Nynější izraelské údery na Libanon označil za předem...

4. března 2026  21:26

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Ishaq Dar varoval Teherán, že v případě...

4. března 2026  20:50

Babiš žádal irského majitele Ryanairu o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně rozebíral, co všechno stát dělá pro turisty na Blízkém východě. U mikrofonu na dálku žádal irského majitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho, ať pošle letadla....

4. března 2026,  aktualizováno  20:47

Portugalsko povolilo USA využívání základny na Azorech. Mělo však podmínky

Přístav Horta na ostrově Faial je oblíbené místo pro setkávání jachtařů.

Portugalská vláda udělila povolení Spojeným státům používat vojenskou základnu na Azorských ostrovech pro operace zaměřené na Írán. Premiér Luís Montenegro dnes uvedl, že využití základny podmínil...

4. března 2026  20:33

