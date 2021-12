Testovat je složité už teď, pro velké firmy to může být nemožné, říká komora

Ideální by podle Válka byla varianta testování vždy po třech dnech. Válek o nových opatřeních informoval ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády.

V současné době se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je povinné jednou za týden.

Testování je pro některé firmy už nyní podle Hospodářské komory logisticky náročné. Zvládnout vyšší frekvenci a zahrnout všechny zaměstnance může být například v podnicích s tisíci pracovníky nemožné. Ve středu to řekl mluvčí komory Miroslav Diro.

Naopak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy některé firmy plánují zavést podobný systém, který navrhuje vláda, už od 3. ledna. Vhodný by tak podle něj byl příspěvek i na tyto testy. Testování všech zaměstnanců podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků vyřeší složité a legislativně neukotvené dotazování na stav očkování pracovníků, uvedla generální ředitelka asociace Eva Svobodová.

„Má-li se preventivně testovat přítomnost viru v těle, pak tato povinnost má být ukládána zaměstnanci, nikoliv zaměstnavateli. Zaměstnavatel má vytvářet zdravé pracovní prostředí, nemá testování organizovat. Zaměstnavatelé jsou ochotni výsledky testů kontrolovat,“ řekl Diro.

S testováním jsou podle něj spojeny i značné náklady, které netvoří jen cena testů, ale i zajištění jejich nákupu a dopravy. Největší výdaj pak tvoří personální a administrativní pokrytí testování.

Vláda podle Dira nakoupila pro testování ve školách kvalitní testy, dá se tak předpokládat, že i ve firmám bude žádoucí použití kvalitních testů. Vláda by tak měla předložit seznam schválených testů, aby si je podniky mohly včas zajistit.

Svaz obchodu a cestovního ruchu opatření vítá

Zavedení povinného testování je podle Prouzy dobrý krok, díky kterému by se mohlo podařit nalézt nemocné lidi bez příznaků. „Pevně také doufáme, že pan ministr Válek prosadí navýšení kapacit PCR testů, aby zaměstnanci zejména v malých městech nemuseli na potvrzení nemoci čekat několik dní. A jsme rádi, že pan ministr přemýšlí o úpravách pravidel karantény,“ uvedl Prouza.

Pokud vláda návrh schválí, firmy se podle Svobodové opět stanou největšími testovacími centry. AMSP proto své členy vybídne, aby neotáleli s předzásobením se testy. Asociace podle Svobodové také vítá příslib vlády k proplácení povinných testů.

Testování dvakrát týdně bude podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje pro firmy výzva, hlavně pro ty velké. Stát by měl podle něj podnikům testy co nejrychleji proplácet. „Klíčová věc, kterou musíme s vládou vyřešit, je karanténa. Nemůžeme si dovolit, aby byli lidé vyřazení z práce jen proto, že nebudou rychle dostupné kapacity ověřujících PCR testů. Vláda by měla reagovat také na dostupné informace o kratší délce infekčnosti omikronu a podle toho karanténu zkrátit,“ řekl.

Zástupci zaměstnavatelských svazů upozornili, že k detailnímu vyhodnocení nového režimu testování bude nutné mít k dispozici konečnou verzi opatření.