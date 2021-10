Školy čeká návrat plošného testování. Chybí jen souhlas hlavní hygieničky

Základní škola v Braňanech na Mostecku je po propuknutí nákazy covidu-19 na škole v přírodě v karanténě, v Moravskoslezském kraji mají v celkem 68 školách zavřených dohromady 112 tříd. „Z dat jednoznačně vyplývá, že největší problém je u mladších věkových skupin. Na vině je i jejich malá proočkovanost,“ objasňuje důvody mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.



Přestože podíl mladých na celkovém počtu nakažených rapidně stoupá, neuvažují na ministerstvu o návratu k celorepublikové distanční výuce. K ní dochází jen v ojedinělých případech, jako je ten z Mostecka.

Zato v dílně ministerstev školství a zdravotnictví vznikl návrh na opětovné zavedení povinnosti se ve škole testovat.

„Tuhle možnost avizoval ministr Vojtěch s ministrem Plagou při oznamování prvních výsledků. Samozřejmě ta možnost tady je. Záleží na rozhodnutí hlavní hygieničky ohledně termínu,“ dodává Köppl, podle kterého by se testovali žáci i studenti napříč celou republikou.



„Další plošné screeningové testování ve školách se uskuteční na podzim, a to pravděpodobně ve stejném režimu jako v září, tzn. tři kola s možností volby PCR testů s finančním příspěvkem MŠMT,“ upřesnil pro ČTK Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.



Desítky tříd jsou v karanténě

Protože ministerstvo školství nesbírá statistiky o třídách či školách v karanténě, oslovila redakce iDNES.cz ministerstvo zdravotnictví a jednotlivé Krajské hygienické stanice. Odborníci se nezávisle na sobě shodují, že v jejich krajích dochází převážně ke karanténám tříd, než že by bylo potřeba zavírat celé školy. Přesto se počet případů v jednotlivých krajích pohybuje až v řádu desítek.

„Mateřské školy nehlásí žádné nakažené. Mezi základními a středními školami víme o sedmi zařízeních, kde je alespoň jedna zavřená třída,“ popisuje mluvčí karlovarské hygieny Michaela Zajíčková.

V jihočeském kraji je z celkových 300 školek, 280 základních a 93 středních škol v karanténě 11 tříd.

Devět základních a sedm střední škol zasažených koronavirem evidují i v Královehradeckém kraji. Dohromady je v kraji 31 tříd v karanténě. Zato v Pardubickém kraji stále ještě pracují s daty z minulého týdne, z nichž vyplývá: tři mateřské, sedm základních a tři střední školy mají vždy alespoň jednu třídu v karanténě.

Mezitím v Plzeňském kraji je v karanténě 34 tříd. „Protiepidemická opatření jsme nařídili 22 školám,“ dodává ředitelka odboru Hygieny dětí a mladistvých při Krajské hygienické stanici Petra Langová.

Stejně špatná situace je i ve Středočeském kraji, zde je sedm školek s alespoň jednou uzavřenou třídou, 36 základní škol s alespoň jednou uzavřenou třídou a obdobná situace je u středoškoláků, kde se karanténa týká několika tříd na šesti školách. Hygienická stanice hlavního města Prahy pak na svých stránkách souhrnně uvádí 43 škol s minimálně jednou uzavřenou třídou. Jestli jde o základní či střední školy, stanice neuvádí.

„K dnešnímu dni ve Zlínském kraji nemáme uzavřenu žádnou školu, v karanténě je 73 tříd z 62 škol,“ uvedla vedoucí oddělení kanceláře ředitele Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Vendula Ševčíková.

Slabiny systému

Jenže podle zjištění iDNES.cz nemusí ředitelé institucí hlásit hygienám správné údaje. Jak redakci potvrdila maminka z Prahy, která si nepřála být jmenována, ve školce jejich dětí na jaře ani neřešili, když koronavirem někdo onemocněl, a tak i nadále byl provoz školky bez sebemenších omezení. Část rodičů se to přitom ani nedozvěděla.



A jak dodává, situace se nezměnila ani nyní. Například pokud se vrátí z velmi rizikového Egypta očkované dítě, může jít ihned do školy. Pokud ale z Afriky přicestuje například dítě navštěvující školku, a tudíž bez očkování, musí do sedmidenní karantény. Jenže někde si pravidla utváří ředitelé podle sebe.

„Komunikovala jsem s paní ředitelkou, že by náš syn měl být podle informací ministerstva zdravotnictví po návratu z dovolené v Egyptě v sedmidenní karanténě, načež mi řekla, že ona to nevyžaduje, a tak ho máme dát normálně do školky,“ kroutila maminka z Prahy hlavou nad přístupem školky. Dítě si i z důvodu kašle nechala doma.



Očkování nejmenších se blíží

Naděje ministrů Vojtěcha s Plagou se nyní upínají k vakcíně pro děti od pěti do jedenácti let od společnosti Pfizer/BioNTech, kterou prvně musí schválit Evropská léková agentura EMA. „Už jsme učinili předobjednávku,“ dodává Köppl. Podle dřívějšího vyjádření Vojtěcha má Česko zájem o přibližně 700 tisíc dávek.

To východní sousedé Slováci vakcínou začali děti očkovat ještě před schválením od lékové agentury, podobně postupují i v Izraeli.