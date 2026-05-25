„Chodí nám informace od rodičů, že nesouhlasí s tím, aby děti byly tímto způsobem testovány, pokud nebude jasné, jak s těmi daty bude naloženo,“ uvedl Zajíc pro iDNES.cz, jehož asociace sdružuje přes 400 ředitelů škol.
Podle něj školy sice věděly, že součástí testování budou doplňující otázky, podobně jako v minulých letech. Nečekaly však jejich letošní zaměření.
„Doplňující otázky tam bývají vždycky. Většinou jsou zaměřené na školu samotnou, na to, jak děti vnímají vzdělávání nebo jak se cítí ve škole. Tyto okruhy, které tam byly teď, nás ale trochu překvapily,“ řekl Zajíc.
Vedle úloh z českého jazyka a matematiky žáci museli vyplnit také otázky zaměřené na duševní zdraví a socioekonomické zázemí. Některé dotazy mapovaly i případné sebevražedné skony. Rodičům vadí zásah do soukromí bez jejich vědomí. „Dceři před měsícem zemřel táta, dotazník ji rozhodil,“ stěžuje si jedna z matek na sociální síti X. Ohradili se i učitelé.
Testování je podle Zajíce momentálně pozastavené. Další postup má vyplynout z odpoledního jednání ministra školství s ústředním školním inspektorem.
Asociace ředitelů tak nyní čeká na vysvětlení od České školní inspekce i ministerstva školství. Jasné zatím není podle něj ani to, jak bude s citlivými daty dále nakládáno a k jakým účelům mají sloužit. „Na tyto odpovědi právě čekáme,“ dodal.
Proti plošnému testování žáků se v neděli ohradil i ministr školství Robert Plaga (ANO). Na pondělí odpoledne si proto předvolal šéfa České školní inspekce Tomáše Zatloukala. „Budu po něm chtít podrobné vysvětlení situace a jsem připraven celé testování přerušit či úplně zastavit,“ napsal. Česká školní inspekce pro redakci iDNES.cz uvedla, že se k věci vyjádří až po schůzce s Plagou.
Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Testování je anonymní. Provádí se digitálně prostřednictvím aplikace České školní inspekce, letos od 11. května do 5. června. Konkrétní termín si vybírají samy školy.