Klička v testovacím byznysu. Cenu covidtestu navyšují vysoké poplatky

Nejvyšší cenu si za odběr účtují na pražském Letišti Václava Havla. Za provedení PCR testu tam klient zaplatí až 7 500 korun, a to v případě, že požaduje výsledky do tří hodin.

Tím to ale nekončí. Pokud testovaný člověk potřebuje i lékařské potvrzení o výsledku testu, připlatí si dalších 550 korun. Více než osm tisíc korun tedy dá za expresní test třeba turista, který jede do země, která náhle testy požaduje. Mohlo to platit pro Řecko, které si to ale rozmyslelo.

Společnost GHC Genetics, která odběrová místa na letišti zajišťuje, kromě toho nabízí i standardní testy. Za ty klient zaplatí jen 1 750 korun, tedy částku, která je v souladu s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví.

Vysoká cena u expresních testů odpovídá podle Adama Gemrota z GHC Genetics nákladům. „Jedná se tam především o laboratorní náklady. Pořídili jsme na to nový přístroj, na kterém to je drahé, proto jsou náklady astronomické. Cena není vysoká z toho důvodu, že bychom na tom chtěli nějakým způsobem vydělat,“ řekl.

Cena je přitom v pořádku i podle ministerstva zdravotnictví. „Co se týče vyšetření lékařem, expresní dodání výsledku a vyhotovení lékařské zprávy, tyto expresní a administrativní příplatky MZ ČR nereguluje,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Limity se tak týkají jen odběru vzorku a laboratorního vyšetření. Zbytek již záleží na konkrétním odběrovém místě. Za vydání lékařského potvrzení si ostatně účtují peníze navíc i nemocnice, které samoplátce testují. Třeba v Nemocnici Na Bulovce si pacient připlatí 250 korun.

Příplatek za individuální odběr

GHC Genetics ale není jediná společnost a rychlost vyhodnocení není jediný důvod pro překročení stanovené ceny. Třeba na odběrovém místě v pražských Horních Měcholupech stojí odběr celkem 2 650 korun, laboratoře EUC si zase v základní sazbě účtují 2 200 korun. Pokud pak zákazník potřebuje výsledek do čtyř hodin, zaplatí přes čtyři tisíce.

Limity ministerstva Ministerstvo zdravotnictví reguluje cenovým předpisem maximální cenu tří zdravotních služeb poskytnutých samoplátcům v souvislosti s diagnózou, podezřením na diagnózu či vyloučením diagnózy covid-19: 1) Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu – 760 Kč 2) Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) – 914 Kč 3) Odběr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetření – 82 Kč První dvě z výše uvedených zdravotních služeb představují laboratorní vyšetření, třetí pak odběr biologického materiálu.

Zdůvodnění jsou různá – „vyšetření lékařem“, administrativní poplatky, příplatky za individuální odběr či již zmíněné lékařské potvrzení. To je ale na některých odběrových místech součástí balíčku. I pacient, který o potvrzení nemá zájem, si tak zaplatí částku překračující stanovenou hranici.

„Jsou s tím spojené i další náklady, samotné vyšetření je za stanovenou cenu. Tam se ale platí nad rámec s tím spojené administrativní poplatky, to, že vám teď odpovídám na infolinku a podobně,“ zdůvodnil cenu zaměstnanec jedné z laboratoří, když se redaktorka iDNES.cz chtěla na test objednat.

Na to poukázala i mluvčí EUC Laboratoří Eva Hokrová. „Lékařské potvrzení nutné pro překračování hranic je spojeno s vyššími náklady na personál: prodloužená pracovní doba vysokoškolského pracovníka o několik hodin, vzhledem k nutnosti vydávat certifikáty včas pro cestovní potřeby. Certifikáty potvrzuje jeden člověk, musí tam zůstat celou dobu. Další navýšené personální náklady jsou na call centru,“ popsala Hokrová.

A vyšší ceny nejsou jen výsadou Prahy. Přes dva tisíce korun stojí třeba i odběry společnosti Agel v Ostravě, Bruntále či třeba ve Valašském Meziříčí. V ceně jsou totiž započítané „služby odběrového místa ve zvláštním režimu“.

„Laboratoř Agellab nabízí samoplátcům testování za regulovanou cenu 1 674 korun za předpokladu, že klient sám dopraví vzorek do laboratoře k analýze. Poplatek ve výši 2 200 korun zahrnuje jednak cenu samotné laboratorní analýzy, tak využití doplňkových služeb, tedy odběr materiálu na smluvním odběrovém místě a vystavení mezinárodního certifikátu,“ popsala mluvčí společnosti Radka Miloševská.

V laboratořích Synlab zase zákazník nechá 2 390 korun, pokud o lékařské potvrzení nestojí. S ním pak ještě o padesát korun více. Důvodem je „příplatek za individuální odběr“.

„Ke každému klientovi je totiž z důvodu ochrany zdraví nutné přistupovat jednotlivě, což s sebou nese výdaje za dezinfekci celého odběrového pracoviště po každé návštěvě či za ochranné pomůcky, které si odběrové sestry musí měnit,“ vysvětlila vedoucí laboratoří Synlab Jarmila Bečvářová.



Přesně ministerstvem stanovenou částku naopak zaplatí lidé třeba v Nemocnici Na Bulovce či ve Vojenské fakultní nemocnici Praha. Lékařské potvrzení pak přijde na dalších 250 korun. Jestli na tom nemocnice tratí přitom neví. „Cena je daná vyhláškou a my to dodržujeme,“ uvedla mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová.

Maximální cenu testu na covid-19 stanovil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v polovině května. Činí 1 756 korun. Z toho 1 674 korun je platba laboratoři, dalších 82 korun si může nemocnice účtovat za samotný odběr.

Za porušení regulace hrozí přitom laboratořím pokuta. „Pokud není cenová regulace dodržena, ať už regulace odběru a testování maximální cenou nebo regulace souvisejících zdravotních služeb věcně usměrněnou cenou, může být poskytovatel sankcionován na základě provedené kontroly specializovaným finančním úřadem,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Do zavedení regulace platili lidé za PCR test většinou v rozmezí od 2 500 až do 2 900 korun. Po stanovení limitu přestala řada odběrových míst testy provádět. „Při současné maximální ceně vyhlášené ministerstvem jsme v úhradě za tento test pod našimi náklady, proto jsme nuceni další aktivity v tomto směru pozastavit,“ uvedl tehdy třeba generální ředitel skupiny laboratoří AeskuLab Kamil Doležel.