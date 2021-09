Testujme i očkované. Bezinfekčnost neexistuje, zní od odborníků

Epidemiolog Roman Prymula pro iDNES.cz uvedl, že zvýšení počtu případů v budoucnu bude, ale určitě by čtvrtá vlna neměla mít takové dopady, jako měly vlny předchozí. „Musíme si však uvědomit, že očkování nás nebude chránit dlouhodobě,“ řekl.

V pořadu Nový den na CNN Prima NEWS podotkl, že i očkovaní lidé mohou nákazu šířit. Probíhá tedy diskuze o zavedení povinného testování pro očkované. Jak ale uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, v plánu to prozatím není.

I poslanec TOP 09 Vlastimil Válek oponuje, protože by padl pilíř očkovací kampaně, která slibuje odměny za přijetí vakcín. Pokud by se povinné testování pro všechny zavedlo, lidé by se už nechtěli nechávat očkovat, podotýká. Právě jeho zrušení před návštěvou restaurace nebo před cestováním mohou být důvody, proč se mnozí lidé pro vakcínu nakonec rozhodují.

Nákaza se podle dostupných dat především šíří mezi neočkovanými, ze čtvrtiny mezi očkovanými. Avšak podle nedostupných dat jejich poměr může být vyšší, protože lidé, kteří se podrobili vakcíně, se netestují, pokud nejsou vytrasováni nebo jim není natolik špatně, aby sami vyhledali lékařskou pomoc.

Ondřej Dostál, odborník České pirátské strany pro oblast zdravotnictví, pro CNN Prima NEWS uvedl „testování očkovaných považuje za žádoucí. Je zapotřebí prověřit, zda mohou být též přenašeči covidu nebo jestli sami můžou být ohroženi“.

Očkovalo se proti jiné variantě viru

„Není možné vyjmout z testování lidi, kteří jsou očkováni při výskytu jiné antigenní varianty, než byl originální virus,“ namítl epidemiolog Jiří Beran.

„I lidé, kteří jsou očkovaní, mohou být docela masivně infikováni novou variantou delta – nic jim není, mají jen infikované horní cesty dýchací, ale mohou nákazu šířit dál. Ani očkovaní lidé tedy nejsou bezinfekční,“ sdělil také nedávno Českému rozhlasu imunolog Václav Hořejší.

I viroložka Hana Zelená zdůrazňuje, že očkování nezaručuje to, že se člověk stane bezinfekčním. „Ani protilátky po prodělání nemoci nezaručují bezinfekčnost,“ doplňuje.

„Pořád je méně pravděpodobné, že se nakazíte, pokud jste dostali obě dávky vakcíny. Ale pokud už se tak stane, budete mít v sobě podobné množství viru jako někdo, kdo očkován vůbec nebyl,“ uvedla profesorka Sarah Walkerová, která nedávno vedla jednu z britských studií.

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, představil černý scénář, podle kterého by mohlo být na podzim v nemocnici naráz i 500 pacientů. Propagátoři testování se snaží zabránit tomu, aby nebylo ještě hůř.

Někde naopak s testováním končí

Soud nicméně například zrušil povinnost nechat se před návratem do Česka testovat na covid-19. Není totiž jasné, jaká zdravotnická zařízení mohou testovat a proč ministerstvo vyloučilo česká zařízení. Rozhodnutí bude účinné od 11. září.

Testování na covid končí i ve školách, data naznačují, že se tam situace zatím nezhoršuje. Ve středu to oznámil Adam Vojtěch. „Plošně bude dál platit nošení roušek ve společných prostorech škol,“ dodal.

Vláda v srpnu schválila povinné testování v sociálních službách: