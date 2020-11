Všechny domovy mohou prověřit seniory na covid. Dnes přitom měly testy končit

Právě smlouva se zdravotními pojišťovnami způsobila, že se celé testování muselo posunout. „Situace se prodlužuje, protože ani v nouzovém stavu nelze postupovat mimo právní rámec,“ řekl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ladilo se podle něj to, jak za peníze z veřejného zdravotního pojištění právně správně testy nakoupit. V sobotu na svém Twitteru však Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že je smlouva připravená a distribuci tak nic nebrání.

Podle smlouvy s pojišťovnami měly být testy rozvezeny nejpozději do 16. listopadu, do týdne od podpisu. Podle Martina Nesrsty z Avenieru, který má distribuci testů na starosti, distribuce skončí již ve čtvrtek. „Avenier s třídenním předstihem již dnes navečer ukončí distribuci antigenních testů do sociálních zařízení,“ uvedl Nesrsta.

Dva miliony antigenních testů od firmy Abott společnost Avenier od pondělního rána rozvážela do svých distribučních center, která pokrývají celé území ČR. Do pondělní půlnoci byly testy dodány do prvních 440 zařízení. Do úterního večera měla testy zhruba polovina a ve středu 75 procent z 2000 zařízení.



Některá zařízení testují na své náklady

V některých zařízeních již testování začalo. „Testy došly v úterý ráno. Vůbec jsme nevěděli, že v tu chvíli dorazí, a najednou tu byl kurýr. Testy měly přijít 4. listopadu, ale nikdo se poté neozval,“ řekla Tereza Zámrská, která je vedoucí domova pro seniory Slunné stáří v Praze 9.

Testování třicítky seniorů se pak obešlo bez nesnází a s negativními výsledky. V úterý 10. listopadu otestovali i zaměstnance, kteří měli zrovna směnu. Další absolvují test výtěrem z nosohltanu do konce pracovního týdne v době své směny, aby se pracovníci domova nepotkávali více než je třeba, doplnila vedoucí domova.

Klienty a zaměstnance v úterý otestovali rovněž v domovech pro seniory, které zřizuje Centrum sociálních služeb Praha 2. Testovalo se v zařízení, které sídlí v ulici Jana Masaryka, tak v domově v Máchově ulici. Tam testy

Požadovaný termín testování by měli stihnout v SeniorCentrech skupiny SeneCura, testovat ale budou antigenními testy, které si společnost zajistila vlastní cestou na své náklady, uvedla regionální ředitelka SeneCura Věra Husáková.

Plošné testování seniorů a zaměstnanců v úterý začalo i v některých zařízeních sociální péče v Moravskoslezském kraji. „Testy jsme dostali v pondělí pozdě večer. V úterý dopoledne jsme vše připravili a okolo 10:00 testování zahájili,“ řekl ředitel ostravského zařízení Iris Michal Mariánek.

Ne všude v kraji ale měli takovou možnost. „Testy nemáme. Takže je nereálné, abychom je stihly všechny udělat do středy,“ vyjádřil se k situaci ředitel Domově pro seniory Havířov Milan Dlábek.

Testy se budou opakovat

Nakažených seniorů v Česku přibývá. Nákaza u nich mívá horší průběh, víc je také obětí. Nařízení o pravidelném testování klientů i personálu domovů každých pět dnů platí od minulé středy. Vzorky se musí poprvé odebrat do sedmi dnů, tedy do této středy.



Celkem se jedná asi o 80 až 100 tisíc klientů a zhruba stejný počet personálu. Testovat je mají zdravotníci zaměstnaní v těchto zařízeních nebo jejich nasmlouvaní praktičtí lékaři, někde ale upozorňují na to, že personálu nebude dostatek i kvůli jeho nákaze.