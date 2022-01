Kapacita odběrů PCR testů je 160 tisíc denně. Laboratoře ale mají své limity

V pondělí 17. ledna náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic mluvil o tom, že v České republice může být až 200 tisíc nově nakažených denně. Realistický scénář je podle něj 50 tisíc nakažených za den.

K tomuto číslo se pomalu, ale jistě přibližujeme. Za úterý laboratoře zjistily přes 28 tisíc nově nakažených, doposud nejvíce za celou epidemii v zemi.

Laboratoře v posledních dnech provádějí stále více testů, mimo jiné kvůli zavedení povinného testování zaměstnanců a živnostníků dvakrát týdně. Část firem se totiž rozhodla testovat své zaměstnance antigenními testy, které provádějí zdravotníci. Jejich výsledky se na rozdíl od samotestů projeví v denní statistice. Více lidí chodí také na PCR testy, jeho negativním výsledkem mohou totiž ti s pozitivním antigenním samotestem ukončit pětidenní karanténu dřív.

Například v pátek laboratoře provedly 25 606 antigenních a 117 059 testů. Oproti minulému pátku, kdy se ještě ve firmách testovat nemuselo, bylo nyní antigenních asi o 7200 víc a PCR testů o 36 400 víc. Pozitivita testů zůstává vysoká.

Odhalíme jen část

Odborníci se domnívají, že současná testovací kapacita neumožní zachytit více než 50 000 nakažených za jeden den. Přitom modely výrobce testů Diana Biotechnologie ukazují, že kolem 3. února by mohlo být až 200 000 nakažených za den. Za reálný považují počet kolem 140 000 denně.

Rizikový scénář vývoje

„Připomínáme, že počty nově nakažených budou výrazně vyšší, než bude oficiálně známo na základě testování. Kapacita PCR testů nebude dostatečná pro odhalení všech případů a řada lidí na testy už ani nechodí,“ uvedli zástupci firmy na Twitteru.

DIANA Biotech @DianaBiotech Připomínáme, že počty nově nakažených budou výrazně vyšší, než bude oficiálně známo na základě testování, kapacita PCR testů nebude dostatečná pro odhalení všech případů (a řada lidí na testy už ani nechodí).Kvůli omezené PCR kapacitě nelze očekávat více jak 50k případů denně. oblíbit odpovědět

V podobném duchu mluvil i šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Ten v úterý řekl, že reálný počet nakažených v populaci nebude kvůli limitující kapacitě testů znám.

„Spočítejte si se mnou, kolik vůbec můžeme vidět. Pokud budeme dělat 90 tisíc PCR testů denně, tak při 30procentní relativní pozitivitě se dostaneme na 30 až 35 tisíc nových diagnostikovaných. Takže nás limituje objem testů, abychom zachytili reprezentativní počet nakažených,“ řekl pro Seznam Zprávy.

„Nově nakažených v populaci bude dvakrát až třikrát víc. Takže v populaci jich bude třeba 70 000,“ řekl ve středu na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví Dušek. „Zřejmě v této zemi jede vlna, která přináší 100 000 nově nakažených denně a zřejmě uvidíme díky testování v příštích dnech zhruba 40 000,“ uvedl.

I 120 tisíc testů denně

Akademičtí pracovníci už na podzim 2020 před první velkou vlnou epidemie upozorňovali, že na jejich pracovištích jsou další dostupné kapacity PCR testování. „Stačilo by vyjmout PCR testování ze seznamu zdravotních úkonů a nepožadovat, aby při odběrech a v laboratořích asistovali zdravotníci,“ řekl ČTK evoluční biolog Jaroslav Flégr.

Tuto možnost navrhoval už při předchozích vlnách. Podle něj by se tím zvýšila kapacita během několika dní až desetinásobně. Ceny by se ze současných zhruba 800 korun mohly snížit ke 150 korunám. Navíc by se zdravotníci vázaní na odběry mohli uvolnit pro jinou práci. Podobně už podle něj bylo vyjmuto ze seznamu zdravotních úkonů i antigenní testování.

Podle ministerstva zdravotnictví je aktuálně nahlášena kapacita PCR odběrových míst 160 tisíc odběrů denně - a může se ještě zvýšit. „Tato kapacita se průběžně navyšuje přímo odběrovými místy i po koordinaci s krajskými koordinátory, takže celý systém je na denní bázi kontrolován a v případě aktuální potřeby dokážeme dále navyšovat a i v případě 200 tisíc nakažených denně dokážeme testovací kapacitu udržet,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Ondřej Jakob.

Například v Jihočeském kraji se v minulém týdnu otevřelo nové odběrové centrum, kde se vzorky na PCR testy odebírají ze slin. „Museli jsme reagovat na sílící vlnu omikronu, která se šíří až třikrát rychleji než varianta delta. Po zkušenostech z minulých měsíců se ukázalo, že lidé, kteří potřebovali rychle udělat PCR test, museli na něj čekat, protože kapacity byly nedostatečné,“ vysvětlil tehdy jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že testovací kapacita v kraji se v příštích dnech zvýší ze čtyř tisíc až na 12 tisíc odběrů denně.

14. ledna 2022

Laboratoře s limity

Proč Českou republiku je limitující pro odhalování nakažených i kapacita samotných laboratoří. Ty mají na starosti vyhodnocování testů - i těch diskriminačních PCR testů (diskriminační PCR test je test prováděn v laboratoři u PCR pozitivních vzorků a umožňuje stanovit, zda se v daném případě jedná o konkrétní mutaci, pro kterou je daný diskriminační test navržen, pozn. red.). Státní laboratoře provádí také sekvenaci vzorků. Celková kapacita všech laboratoří podle ministerstva je 130 tisíc vyšetřených vzorků za den.

„Vyšetřovací kapacity laboratoří jsou vázané na jednotlivé laboratorní postupy a metody vyšetřování. Pravidelně koordinujeme kapacitu se zástupci laboratoří. Je potřeba si uvědomit, že navyšování kapacit laboratoří není tak snadné jako navýšení kapacit odběrů. Vyšetření jednoho vzorku je mnohonásobně delší než jeho odběr,“ uvedl Jakob. Podle ministerstva je však situace nyní stabilní a kapacity dostačující.

V Česku se nyní šíří varianta omikron, která je podle odborníků proti předchozí variantě delta sice nakažlivější, ale průběh onemocnění je lehčí.

Za celou dobu epidemie v Česku od začátku března 2020 laboratoře odhalily přes 2,7 milionu případů nákazy. S prokázaným koronavirem dosud zemřelo 37 021 lidí. Úmrtí na rozdíl od nakažených nyní nepřibývá, v tomto týdnu je zemřelých denně většinou mezi dvaceti a třiceti, na přelomu roku se počty obětí pohybovaly ve vyšších desítkách.