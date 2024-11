Vyplývá to z průzkumu laboratoří Spadia, které od loňského ledna do letošního září vyšetřily hladinu testosteronu u téměř 12 tisíců mužů. I odborníky zaskočilo, že většina mladých ve věku od 17 do 30 let, kteří mají být v nejlepší kondici, je na tom hůř než starší muži.

Hladinu hormonu otestovaly laboratoře u 2 149 mužů do 30 let a nízké hodnoty naměřili u 1 324 z nich.