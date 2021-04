Jemnější testy na covid chce více lidí. Jezdí za nimi i desítky kilometrů

Jedni z prvních, kdo začali možnost PCR testu ze slin nabízet, jsou soukromé nemocnice skupiny AGEL. Zvolit ji zatím mohou klienti jen na vybraných odběrových místech, o to větší ale zájem je. „Lidé jsou ochotni cestovat i třicet až čtyřicet kilometrů, jen aby nemuseli podstoupit hluboký výtěr z nosohltanu na odběrovém místě ve svém bydlišti,“ popsala mluvčí skupiny Radka Miloševská.

Cenově totiž vyjdou oba typy odběrů nastejno. A pacient se nemusí rozhodovat předem, připravené jsou obě možnosti, a zvolit si jednu z nich tak může klient až na místě.

Protože jde zatím jen o pilotní projekty, statistiky většina zařízení nemá k dispozici. Výsledky má však třeba ostravská pobočka zmiňované laboratoře AGEL.

„Naše testovací místo odebere denně pro PCR vyšetření vzorek v průměru u 130 příchozích, přičemž většina z nich volí šetrnější variantu ze slin. Poměr je sedmdesát procent ku třiceti procentům ve prospěch slinových testů,“ uvedl ústavní hygienik Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Radek Mikšík.

Jiná odběrová místa jsou na tom podle prvotních odhadů podobně.Testy ze slin vyhrávají u většiny zájemců. U těch, kteří zvolí výtěr z nosohltanu, je tomu tak většinou proto, že o druhé šetrnější metodě nevěděli, a krátce před odběrem jedli, pili nebo žvýkali. To se totiž minimálně třicet minut před testováním nesmí.

„Zdravotníci rovněž pozorují, že slinové testy zde preferují mladí lidé a střední generace do padesáti let věku. Senioři v mnohem větším poměru raději „vydrží“ stěr z nosohltanu,“ doplnila Miloševská.



Testy na covid V současnosti se v České republice nabízí tři základní typy testů:

PCR testy – základním způsobem testování jsou takzvané PCR testy. Nejčastěji probíhají kultivací vzorků z nosohltanu, nyní již ale existují i odběrové sady využívající vzorku ze slin. Vyhodnocují je pouze laboratoře, nelze je tedy provést doma. Tyto testy jsou nyní jediné, pomocí kterých lze průkazně určit pozitivitu či negativitu pacienta, používají se jako takzvané konfirmační testy. Cena je většinou 1 510 korun.

Antigenní testy – antigenních testů se využívá k plošnému testování, a to na odběrových místech i ve firmách a v domácnostech. Nabízí se jich celá řada, cena se pohybuje v řádech pár stovek korun. Lze je pořídit v lékárnách i některých supermarketech.

Testy na protilátky – část laboratoří provádí i takzvané rapid testy. Ty se vyhodnocují na základě krevního vzorku, cílem je určit, jestli klient v nedávné minulosti nákazou prošel.

Kloktací test či odběr přes tampon

Neinvazivní testy nabízí čím dál více laboratoří. Takovou možnost mají třeba klienti odběrového místa společnosti Prevedig na Praze 6 či klienti Aeskulab. Již v tomto týdnu pak tuto možnost pilotně poskytne také laboratoř Spadia na odběrovém místě ve Frýdku-Místku.

Ta PCR testy ze slin provádí již nějakou dobu, dosud je ale poskytovala jen nemocnicím. Dále je začnou používat třeba i někteří praktici, a to především u dětí či u dospělých, kteří nemohou ze zdravotních důvodů podstoupit test z nosohltanu.

A i v rámci PCR testů ze slin je možností více. Třeba ve zmíněných laboratořích Spadia používají odběrové sestavy složené ze zkumavky a přiloženého tamponu.

„Tampon se vloží do úst a po dvou minutách se opatrně vloží zpět do zkumavky. Je to hygienické, jednoduché a pohodlné. Tento PCR test je stejně spolehlivý jako dosavadní odběrové soupravy využívající štětičky pro výtěr z nosohltanu, pro jejich užití ovšem není nutný žádný odběrový tým ani kvalifikované sestry,“ popsal zdravotní ředitel laboratoře Lukáš Garčic.

Na výběr ze tří metod

Zmíněné laboratoře Aeskulab pak nabízejí hned tři různé odběrové metody. První z nich využívá trychtýřek, který je připevněn na zkumavku. Klient do něj prostě plivne. Materiál je následně zaslán do laboratoře jako při běžném odběru z nosohltanu.

Třeba pro nejmenší děti, které si ještě „na povel“ neodplivnou, je pak určen odběr pomocí tamponku. Ten stačí jen chvíli podržet v ústech a následně vyplivnout do připravené zkumavky.

„Metodu jsme úspěšně odprezentovali České pediatrické společnosti a velmi úzce v této oblasti budeme s pediatry spolupracovat. Tyto formy odběrů budou moci provádět pediatři sami a my jim zajistíme materiál pro odběry i následné PCR vyšetření v našich laboratořích,“ uvedl generální ředitel Aeskulab Kamil Doležel.

A připravuje se i třetí metoda: kloktací odběrové sady. Ty ale zatím prochází kontrolou kvality. „Klasické metody zahrnující odběr z nosohltanu v nabídce zůstávají, ale budou primárně využívány u klientů, kteří především ze zdravotních důvodů nemohou plivat či kloktat či pro klienty se žádankou,“ uvedla společnost.

PCR testy se využívají k prokázání nemoci. Na rozdíl od antigenních testů mají vyšší cenu, ale také vyšší přesnost. V České republice se jich nyní denně provede kolem 30 tisíc, pozitivně vyjde dvacet až třicet procent z nich.