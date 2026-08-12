Každého zájemce jistě potěší velký výběr příchutí. V podstatě v každém trdelníkovém stánku je k dispozici klasická varianta se skořicí a cukrem, ale i verze se zmrzlinou, čokoládou nebo sušenkami. Běžně k dostání je také slaná podoba s příchutí masa nebo sýra.
Velká část posuzovaných prodejen a stánků má ale nedostatky zejména v hygienických standardech při servírování trdelníku.
Často také prodejce nabízel příliš horký nebo naopak tvrdý a studený výrobek. Když se totiž trdelník nechá na chvíli odstát, kynuté těsto velmi rychle ztvrdne.
Personál na trdelník sahá bez rukavic kleštěmi či častěji jen kapesníkem. Stejnýma rukama se prodejci poté dotýkají i pokladny a platebního terminálu.