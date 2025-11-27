Test hygieny v časech žloutenky: v jediném nákupáku na Moravě byla WC stoprocentní

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Místo, jehož návštěvě se čas od času nevyhne nikdo z nás. Veřejné toalety. Ty v obchodních centrech patří v předvánočním čase k nejvytíženějším. Jak čisté je provozovatelé udržují? Na to se zaměřila redakce iDNES.cz. Druhý díl testu věnovaného čistotě toalet a restaurací probíhal v moravských obchodních centrech.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Premiové testy

Redaktoři prověřili hygienu ve dvanácti vybraných nákupních centrech, zpravidla těch, jež patří k nejnavštěvovanějším v daných městech na Moravě.

Testující byli vybaveni fixou, jejíž inkoust je viditelný pouze pod UV lampičkou, a své značky zanechali na stolech ve vybraných restauracích i toaletách, na splachovadlech, prkénkách záchodových mís i v okolí klik dveří od kabinek. A následující dny je kontrolovali.

Například v jednom centru byl verdikt neúprosný: „Návštěvu takových toalet si zákazníci nezaslouží.“ V jiném ve velkém městě, kde se za vstup platí a člověk by tak čekal skutečně perfektní čistotu, měly toalety k dokonalosti také daleko... Naopak na výbornou vyšlo z testu nákupní centrum ve městě na pomezí Čech a Moravy.

Prostředí je tu, eufemisticky řečeno, nevábné. Zvlášť otevřené koše s všelijakým obsahem jsou hezky česky eklhaft.

hodnocení jednoho z center

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Prémiové testy

Zařizujete si domácnost, nakupujete sportovní výbavu, chystáte se na dovolenou? S výběrem toho nejlepšího zboží či služeb na míru pomohou nezávislé spotřebitelské testy. Exkluzivně na iDNES Premium.

Velký test hygieny v časech žloutenky: jak jsou uklizené toalety v nákupních centrech

ilustrační snímek

Pokud za vámi zapadnou dveře na veřejných toaletách, rádi byste věřili, že jste v téhle intimní...

TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát

AI ve škole

Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

ilustrační snímek

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská...

Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou

Trek Powerfly+ 8 Gen 5

VIDEO Český trh s elektrokoly je hodně specifický, naprosto na něm dominují horská kola. Našinci si...

Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady

Test výčepních piv

Připravit desítku, která jen nezažene žízeň, ale bude taky chutnat, je pro sládka těžší úkol než...

Test kombuchy: Pozor na alkohol! Živá kultura vám může přidělat starosti

Test MF DNES. Kombucha - fermentovaný nápoj

Krásně perlí, chutná a ještě se prý umí zavděčit imunitě a trávení. Kombucha, kterou si můžeme...

Test špekáčků: Žádné kuřecí, poskrovnu škrobu. Porotci se chvílemi báli o zuby

ilustrační snímek

Bývala to pýcha českého uzenářství, pak symbol porevolučního šizení zákazníků. Dnes už se špekáčky...

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

27. listopadu 2025

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Premium
ilustrační snímek

Poslali tisíc životopisů do tisícovky firem, ale 58 procent z nich se nikdy nedočkalo jakékoli reakce. Mezi uchazeči přitom byli zastoupeni i kandidáti, kteří přesně odpovídali požadavkům zadaným...

27. listopadu 2025

Test hygieny v časech žloutenky: v jediném nákupáku na Moravě byla WC stoprocentní

Premium
ilustrační snímek

Místo, jehož návštěvě se čas od času nevyhne nikdo z nás. Veřejné toalety. Ty v obchodních centrech patří v předvánočním čase k nejvytíženějším. Jak čisté je provozovatelé udržují? Na to se zaměřila...

27. listopadu 2025

Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů

Komerční sdělení
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!

A proč? Protože na SŠ v Trhových Svinech to děláme dobře a máme k žákům rodinný přístup…

27. listopadu 2025

Dva členové Národní gardy zemřeli po střelbě poblíž Bílého domu, útočník je zraněný

Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26....

Dva příslušníci americké Národní gardy byli ve středu zabiti poblíž Bílého domu. Prvotní informace hovořily o tom, že jsou po střelbě v kritickém stavu, pak ale guvernér Západní Virginie, odkud oba...

26. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  23:02

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, seznal Babiš

Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila vrácení návrhu státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 286 miliard korun vládě k přepracování. Čísla, s nimiž návrh pracoval, podle nové...

26. listopadu 2025,  aktualizováno  22:03

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  22:03

Nikdo nám nic nevnutí, odmítl Tusk verdikt unijního soudu k stejnopohlavnímu svazku

Polský premiér Donald Tusk (18. listopadu 2025)

Nikdo nám nic nevnutí, pracujeme na vlastním řešení, prohlásil polský premiér Donald Tusk o verdiktu Soudního dvora Evropské unie, podle kterého Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou...

26. listopadu 2025  21:50

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 36 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Nejméně 36 lidí zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil sedm z komplexu osmi obytných výškových budov v Hongkongu. Dalších 279 úřady pohřešují. V komplexu je asi dva tisíce bytových jednotek,...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  21:02

Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

V Guineje-Bissau armáda oznámila, že převzala kontrolu nad zemí. (26. listopadu...

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v hlavním městě Guineje-Bissau oznámili armádní důstojníci převzetí úplné kontroly v zemi. Prohlášení armády bylo přečteno v prostorách velitelství...

26. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  20:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:29

Hra o miliardy na zašitém ostrově. Mýtus filantropa Abramoviče definitivně padá

Premium
Ilustrativní koláž vytvořena za pomoci umělé inteligence. (26. listopadu 2025)

Roman Abramovič býval pro mnohé ztělesněním přijatelných ruských peněz na Západě. Diskrétní miliardář, který v roce 2003 koupil fotbalovou Chelsea, se stal mezinárodní celebritou a symbolem úspěchu....

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.