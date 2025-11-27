Redaktoři prověřili hygienu ve dvanácti vybraných nákupních centrech, zpravidla těch, jež patří k nejnavštěvovanějším v daných městech na Moravě.
Testující byli vybaveni fixou, jejíž inkoust je viditelný pouze pod UV lampičkou, a své značky zanechali na stolech ve vybraných restauracích i toaletách, na splachovadlech, prkénkách záchodových mís i v okolí klik dveří od kabinek. A následující dny je kontrolovali.
Například v jednom centru byl verdikt neúprosný: „Návštěvu takových toalet si zákazníci nezaslouží.“ V jiném ve velkém městě, kde se za vstup platí a člověk by tak čekal skutečně perfektní čistotu, měly toalety k dokonalosti také daleko... Naopak na výbornou vyšlo z testu nákupní centrum ve městě na pomezí Čech a Moravy.
Prostředí je tu, eufemisticky řečeno, nevábné. Zvlášť otevřené koše s všelijakým obsahem jsou hezky česky eklhaft.