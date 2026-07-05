Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že na pivo nikde nemusí čekat déle než pár minut. Zato v některých hospodách se točí znatelně pod míru. A jídlo je docela drahé i mimo velká města.
Třeba v hostinci U Jiskrů v jihočeské Kbelnici. Obec má jen sto trvale hlášených obyvatel, přesto zde za svíčkovou s knedlíky zaplatíte přes 300 korun, za husí paštiku s pečivem pak dáte přes dvě stovky. Podnik těží především z výhodné polohy – nachází se kus od hlavního tahu mezi Pískem a Strakonicemi a sází na rodinný přístup. Hned u dveří návštěvníky klidně přivítá „paní domácí“, u baru se během naší návštěvy na chvíli objevil i pan kuchař v typické vysoké bílé čepici.
Pořádný „podmírák“ jsme kromě Brna viděli také v obci Děhylov v Moravskoslezském kraji.