VIDEO: S lékařem po videu. Zkusili jsme test na covid online

Otestovat se poměrně netradičním způsobem můžete jak přes platformu Test do kapsy, tak Online testování. Druhou zmíněnou jsem zkusil právě já. U ní nemusíte stahovat aplikaci, stačí otevřít v mobilu, tabletu či na počítači webový prohlížeč.

Nejdříve jsem si musel koupit certifikovaný test, například v lékárně či přes e-shop, a také přístupový kód. Ten vyšel na přibližně dvě stě korun.

Poté jsem naskenoval QR kód a ocitl se na virtuální recepci. Tam mě informovali, že zdravotník má ordinační hodiny každý den od 9 do 12 a od 15 do 19 hodin. Následně potvrzuji, že mám u sebe občanku, jsem na izolovaném místě 2 až 3 metry od ostatních lidí, že mám dobré internetové připojení a během posledních 15 minut jsem nepil kávu, alkohol a ani nekouřil.

Následuje dotazník na osobní údaje a poté už jsem ve virtuální čekárně. Čekací doba se v průměru pohybuje kolem 10 minut. Zdravotníci prý odbaví denně stovky testů.

„Vítám vás u online testování,“ zdraví mě zdravotnice Dorka. Poté chce ukázat na kameru občanku, neotevřený covid test a průběžně si dělá snímky obrazovky.

Vše musí probíhat před kamerou. Nesmí mi tedy vypadnout připojení. Stejně tak jsem nervózní, aby mi někdo nezavolal. Je proto lepší mít zapnutý režim „nerušit“.

„Kdyby vám někdo zavolal, tak vám to přeruší spojení na malou chvíli, kdy vám vyskočí, že někdo volá. Vy musíte ukončit hovor. Pořád vám ale na pozadí běží prohlížeč, to znamená, že pak pokračujete dál, kde jste skončili. Samozřejmě pokud se to stane v průběhu vyhodnocování, tak když se vám ztratí video, to znamená že se vám vypne kamera, tak v té chvíli je zdravotník povinen vám test stornovat, protože není schopen zachovat integritu testu, zda jste s ním nemanipuloval v té době a podobně,“ varuje IT specialista Pavel Novotný.

Během testování nakašlu sliny do sáčku, pak je pipetou naberu, překapu do nádobky a pak do otvoru v destičce. Poté začíná běžet 15 minut. „Buď to takhle budete po celou dobu držet před kamerou nebo si to položíte na stůl a kameru nasměrujete přímo na ten test. A já budu pěkně kontrolovat, jak se to tam vybarvuje,“ říká zdravotnice Dorka.



Po 15 minutách se dozvídám, že jsem negativní, do e-mailu dostávám certifikát a výsledek se mi zároveň rovnou promítne do aplikace Tečka.

Spory o délku platnosti

Původně tyto online testy platily 72 hodin. Poté ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že je vůbec neuznává.

Následně částečně ustoupilo a od září mají 24hodinovou platnost. Provozovatel Online testování si ale nechal u právníků zpracovat stanovisko a jejich testy nyní platí 72 hodin vnitrostátně a 48 hodin v zahraničí.