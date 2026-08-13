Test eDokladů byl úspěšný, systém nezkolaboval, chválí si vládní zmocněnec

Test ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akci agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Voliči se v nich budou opět moci prokázat i elektronickou podobou občanského průkazu.
Už dříve mluvčí agentury Jakub Palata řekl, že agentura bude nyní pracovat na analýze naměřených dat. Podrobně se bude podle prvních výsledků zabývat systémem, přes který se načítají do eDokadů fotografie z občanských průkazů.
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„Test hodnotíme jako úspěšný. Přinesl nám přesně to, co jsme od něj potřebovali: reálná data z provozu, která nejde získat čistě syntetickým testováním. Zásadní pro nás je, že systém jako celek nezkolaboval. Víme, jak se aplikace a navazující služby chovaly při zvýšeném zájmu uživatelů, a zároveň víme, kde máme další prostor pro úpravy,“ uvedl vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
Hlavní zpomalení podle dosavadního vyhodnocení nesouviselo se samotnou mobilní aplikací eDoklady, ale s navazujícím systémem, přes který se do eDokladů načítají mimo jiné fotografie z občanských průkazů. Právě tato část řetězce bude nyní předmětem další technické analýzy a optimalizace.
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Podle ředitele Digitální a informační agentury Bohdana Urbana test ukázal nejen chování služby při zvýšené zátěži, ale také to, jak důležité je, aby uživatelé pracovali s aktuální verzí aplikace. „Nejnovější verzi měla v době testu přibližně polovina lidí, což je pro další vyhodnocení podstatná informace. Na začátku září proto počítáme s povinnou aktualizací aplikace,“ uvedl.
eDoklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Uživatelé, kterých je přes milion, se jimi mohou prokazovat například na úřadech, na policii či u soudů. V loňských sněmovních volbách zájem o využití aplikace přesáhl podle agentury kapacity systému, proto byl přetížený a nefunkční.
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V letošních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních voleb, uživatelů eDokladů by mohlo být přibližně 40 tisíc, což by byl podle dřívějších vyjádření zástupců agentury i ideální počet zapojených lidí do veřejného testu.
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3. října 2025