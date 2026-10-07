„Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat.“ MZV o výročí útoků na Izrael

Hamás podle české diplomacie 7. října 2023 rozpoutal v Izraeli barbarství, jehož oběťmi byli nevinní lidé. Útok dnes připomněli i místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) nebo bývalý premiér Petr Fiala (ODS).
„Způsob, jakým o této válce mluvíme, má důsledky i v Evropě. Znovu zde sílí antisemitismus. Často se skrývá za odporem k Izraeli, ale svou nenávist obrací proti Židům obecně,“ uvedl dnes ve svém vyjádření k výročí na sociálních sítích Fiala. Bez ohledu na názor na izraelskou vládu musí být podle něj odpor k protižidovské nenávisti společným závazkem demokratických společností.
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„Evropští Židé nenesou kolektivní odpovědnost za rozhodnutí izraelské vlády. Pokud se musí bát chodit do synagogy, posílat děti do židovské školy nebo veřejně přiznávat svou identitu, selháváme v ochraně základních svobod vlastních občanů,“ napsal dále Fiala. Nestačí podle něj připomínat minulost při pietních příležitostech a lidé musí být schopni rozpoznat a odmítnout nenávist, třebaže se zaštiťuje jazykem spravedlnosti a lidských práv. „Soucit s palestinskými civilisty a solidarita s ohroženými Židy se nijak nevylučují,“ dodal.
Výročí na síti X připomněl i Nacher. „Terorismus a útoky na civilisty nemají žádné ospravedlnění. Kéž by se podobná tragédie už nikdy neopakovala – ani v Izraeli, ani nikde jinde,“ napsal.
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Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následné izraelské bombardování a pozemní operace v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74.000 lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Letošní výročí útoků je prvním od uzavření dohody o příměří zprostředkované Spojenými státy 10. října 2025. Ta sice zastavila rozsáhlé boje, ale nedokázala zabránit izraelským útokům v Pásmu Gazy ani zajistit odzbrojení Hamásu a dalších militantních skupin. Na základě této dohodě si Izrael udržel kontrolu nad přibližně 53 procenty Pásma Gazy a izraelské síly ji od té doby rozšířily na téměř dvě třetiny území. Hamás ovládá zbývající třetinu pásma, kde zhruba dva miliony obyvatel žijí převážně v provizorních stanech a vybombardovaných budovách.