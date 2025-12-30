Synovu nemoc jsem chtěla sdílet. Nemohla jsem lidem lhát, vypráví influencerka Salte

Veronika Pitthardová
  16:42
Od její první návštěvy Norska už uplynulo několik let. Zpátky do Prahy si Tereza Salte přivezla manžela i odvážné podnikatelské nápady, které postupně uskutečnila. Jako první Češka se začala věnovat práci s influencery. Později napsala dvě knihy a pokusila se norský styl života přinést i do rodné země. „Začátky v Norsku byly těžké,“ vzpomíná Salte v rozhovoru pro iDNES.cz.
Tereza Salte (28. listopadu 2025)

Tereza Salte (28. listopadu 2025) | foto: Visa

Tereza Salte s rodinou. (28. listopadu 2025)
Tereza Salte, majitelka obchodu Salted s norskou módou i nábytkem. (28....
Tereza Salte (28. listopadu 2025)
Obchod Salted s norskou módou i nábytkem. (28. listopadu 2025)
8 fotografií

Severské státy se často umisťují na předních místech v žebříčcích kvality života, štěstí a prosperity. Proč si myslíte, že tomu tak je?
Myslím, že to tak opravdu mají nastavené. Norové jsou spokojení, mají dobré sociální zázemí, volnost v práci, tráví velmi mnoho času v přírodě, sportují a jsou finančně zajištění. V tom komfortu možná zase někdy schází větší zápal pro práci a inovace, protože lidé nemají potřebu „něco víc“ měnit.

Ale celkově je to země, kde lidé žijí velmi spokojeně. Významnou roli hraje i jejich sociální systém — třeba to, že děti chodí do školek od jednoho roku a je to naprosto běžné. Ženy mají možnost se pracovně realizovat a zároveň se věnovat rodině. Doufám, že do podobné situace také dospějeme.

Tereza Salte

Tereza Salte (28. listopadu 2025)
  • Česká influencerka, spisovatelka a spoluzakladatelka agentury Elite Bloggers.
  • Je zakladatelkou obchodu Salted se skandinávským nábytkem a módou pro děti. Nově je také ambasadorka projektu pro ženy podnikatelky Visa She’s Next.
  • Svůj blog TerezaInOslo píše už od roku 2012, kdy se přestěhovala za tehdejším partnerem, dnes manželem, do Norska. Za blog získala několik ocenění.
  • V roce 2017 vydala knihu Šlehačková oblaka, o tři roky později následovala Karamelová džungle.
  • Od pěti let se závodně věnovala gymnastice – stala se mistryní Česka i Norska.
  • V roce 2024 obdržela od Miloše Vystrčila Stříbrnou medaili předsedy Senátu.

Vzpomenete na svou úplně první návštěvu Norska?
Ano, letěla jsem tam za tehdejším přítelem, dnes už manželem. Okouzlil mě vzduch. Opravdu je tam cítit, že je čistší. A také celková atmosféra, že lidé nespěchají a všechno se odehrává v klidu. Pamatuju si i řidiče tramvaje, který mi zastavil dvakrát, když viděl, že běžím.

V Oslu jste ovšem strávila několik let. Co pro vás bylo na začátku nejtěžší?
Celý začátek byl pro mě hodně těžký. Byla zima, pořád tma, řešila jsem náročné životní momenty a měla jsem pocit, že narážím na tvrdou realitu severu. Člověk si představuje, že má plán, že to nějak půjde. A pak zjistí, že to tak snadné není. Dost jsem si sáhla na dno. Postupně jsem si ale našla komunitu skrz závodění za norský gymnastický tým, a šla jsem si za svým snem.

Myslela jsem, jestli nejtěžší nebylo naučit se norsky.
Ze začátku mi norština přišla skoro legrační, takový jazyk pro elfy, protože ji člověk běžně neslýchá. Ale je to krásný jazyk. Co mě překvapilo, je množství dialektů. V Oslu se mluví úplně jinak než v oblasti Jaeren (jihozápad země, pozn. red.), odkud pochází můj muž, takže jsem někdy měla pocit, že už mluvím dobře, a pak jsem jinde vůbec nerozuměla. Doma jsme ale používali angličtinu. I proto jsou naše děti vlastně trilingvní. Mluvím na ně česky, manžel norsky a spolu mluvíme anglicky.

Jak moc tedy jazyk rozhoduje o tom, jestli člověka Norové přijmou?
Celkem hodně. Dostat se k Norům opravdu blíž trvá nějaký čas. Když se to ovšem povede, jsou to pak pevná přátelství na celý život.

Po čase jste v Norsku začala i studovat. Váš obor se zaměřoval na udržitelnost. Je to něco, co Norové umí lépe než my?
Norové jsou hodně napojení na přírodu, je to zásadní součást jejich života. Tráví venku spoustu času, děti jsou venku několik hodin denně. Příroda se chrání, protože je to pro ně samozřejmost. Dokonce i lékaři někdy „předepisují“ procházku do lesa namísto léků. A i design jejich domovů je s přírodou propojený — velká okna, světlo, přírodní materiály. Takže ano, vedou si v tom o trochu lépe.

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Jak to u Norů vypadá v praxi?
Je to vidět ve všem. V tom, jak oblečení testují děti ve školkách, jak má vydržet déšť i sníh, jak mají fungovat materiály. Kousky ze Skandinávie jsou často kvalitní a odolné. Norský přístup k designu a výrobě je hodně založený na přírodních materiálech, životnosti a praktičnosti. My jsme se tyto aspekty snažili do Česka také dostat, a proto jsme založili náš obchod s norským nábytkem.

V čem by se Češi mohli inspirovat?
Mít méně věcí a vybírat kvalitnější kousky, i když dražší. My sami učíme rodiče, že nemusí mít spoustu oblečení, ale pár kvalitních kousků, které vydrží a dají se předat dál.

Naučme se oblečení darovat, vyzývá zakladatelka dobročinných obchodů

Proč jste se nakonec s manželem vrátili do Česka?
Víte, že to byl manželův nápad? Byli jsme v Norsku spokojení, ale já jsem dlouho nemohla najít práci v oboru. A také jsme chtěli rozjet agenturu pro influencery, což dávalo větší smysl v Praze. Nejdřív jsme to chtěli zkusit jen na pár měsíců, nechali jsme si dokonce byt v Oslu. Až když jsme se v Praze usadili, rozhodli jsme se Norsko opustit definitivně. Teď už jsme tady deset let a našemu podnikání se daří.

I proto jste možná novou ambasadorkou podnikatelského projektu? Máte s podnikáním dost zkušeností.
Myslím si, že v Česku je spousta talentovaných žen. A já doufám, že takhle budu schopná předat jim to, co jsem sama dřív potřebovala. Velmi se těším na mentoringovou část. Sama jsem si prošla začátky, kdy člověk touží po tom, aby mu někdo podal pomocnou ruku.

Ideální moment

Často se skloňuje, že zahraničí nám otevře nové pracovní možnosti, ale u vás to hned tak jednoduché nebylo, že?
Začátky v Norsku byly těžké. Vystudovala jsem politologii, což není zrovna obor, který by mi tam pomohl. Dodnes úplně nevím, proč jsem se na některé pozice nedostala, ale zpětně si myslím, že už na pohovorech bylo cítit, že chci jednou podnikat. Lidé možná chtěli spíš stabilního zaměstnance. Tehdy to člověk neví, ale časem to do sebe zapadne. I kvůli tomu jsme se nakonec vrátili a rozjeli byznys v Česku.

Jak moc v tom hrál roli blog TerezaInOslo?
Založila jsem ho v roce 2012. Tehdy jsem měla strach, že když se vrátíme do Česka, nebude už pro čtenáře tak atraktivní, když se z něj vytratí norská pohoda. Přece jen byl postavený na životě jedné holky v cizině. Byl to určitě velký posun. Ale člověk si vždycky najde cestu. Blog mi dal obrovskou komunitu a zkušenost s tím, jak lidé reagují na obsah. Byl to vlastně už jen krůček od založení naší agentury pro influencery.

Tu jste založili v roce 2015. Influencer marketing byl přitom ještě v plenkách.
Je to tak. Ale my jsme měli pocit, že máme skvělé načasování. Já sama jsem tehdy byla influencerka, měla jsem zkušenosti s různými spolupracemi a věděla jsem, jak to funguje. Hodně nám pomohlo, že jsme sledovali trendy ve Skandinávii. Věděli jsme, co přijde. Neměli jsme děti, byli jsme mladí, mohli jsme pracovat dlouho do noci. Prostě ideální moment.

Jak se od té doby proměnilo influencerství?
Obrovsky. Dnes jsou briefy i kampaně mnohem profesionálnější, rozpočty vzrostly několikanásobně a influenceři se stávají tvářemi značek, někdy tvoří vlastní kolekce. Z modelu exkluzivního zastupování jsme přešli na úzkou spolupráci s influencery a celkově jsme přístup zprofesionalizovali. Dnes jsme napojeni na více než 800 influencerů z Česka, Slovenska i zahraničí. Velmi dobře je známe a dokážeme propojit ty správné tvůrce se správnou kampaní.

Od začátku jste dbali na transparentní označování reklam. Proč to pro vás bylo zásadní?
Transparentnost je úplně klíčová. Když influencer ztratí důvěryhodnost, ztratí vše, co budoval. Je to dlouhodobě udržitelná cesta, Jen pokud lidé vědí, že vám můžou věřit, bude vaše práce fungovat. Ze začátku bylo nejtěžší přesvědčit firmy, proč je důležité pracovat s někým, kdo reklamu otevřeně přizná.

Neoznačená reklama? Něco jako doping influencerů, říká expertka Hejlová

Kdo z českých influencerů tento trend odstartoval? Mohly bychom jmenovat třeba sestry z Cup of Style (lifestylová značka, kterou tvoří sestry Lucie a Nicole)?
Určitě. Ty jsme také od začátku zastupovali. Za mě je dobrým příkladem také Kovy (český youtuber a influencer, vlastním jménem Karel Kovář, poz. red.), u kterého je cítit zodpovědnost, autenticita a otevřenost.

To je něco, co definuje i vaše sociální sítě. Sdílela jste i onkologickou nemoc svého syna.
U dětí máme s manželem jasné hranice — nesdílíme nic, co by je mohlo v budoucnu poškodit. Matheovu nemoc jsme ale otevřeli, protože to byla obrovská část našeho života. Nedokázala bych předstírat, že se nic neděje.

Během léčby jsme se dostali do momentu, kdy nám nebylo dovoleno zůstat s naším ročním synem přes noc na oddělení chirurgické JIP v Motole, přestože rodič není návštěva. Netušila jsem, jak moc toto téma bude rezonovat společností a kolik příběhů tím otevře. Mé sdílení tenkrát pomohlo k otevření tématu přítomnosti rodičů u hospitalizovaných dětí a díky Olze Richterové se podařilo zpracovat metodiku, kterou se nemocnice řídí. Vnímám to jako obrovský a tak důležitý krok pro naši společnost.

Děti samy v nemocnicích? Někde nepřípustné, jinde stále smutná realita

A vyplatilo se být takto otevřená?
Jednoznačně. Náš příběh může dodávat odvahu dalším rodičům, kteří se bohužel ocitnou v podobné situaci, jako jsme byli my. Často mi píší, že právě náš příběh jim dodává víru, že to dobře dopadne i u nich.

Co pomohlo vám?
I já jsem sledovala jednu influencerku, která si prošla podobnou situací. Pomohlo mi, že jsem do toho nešla úplně naslepo a trochu věděla, co nás čeká. Myslím, že sociální sítě mohou být skvělé pro ty, kdo umí pracovat s hranicemi. Každý si musí nastavit vlastní pravidla. Ale rozhodně věřím, že správné sdílení může mít obrovský dopad a být užitečné. A někdy i léčivé.

