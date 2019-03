Šance na vydání Češky z Pákistánu jsou slušné, hned to nebude, říká exministr

„Myslím si, že bude vydána do České republiky,“ řekl exministr zahraničí Cyril Svoboda pro iDNES.cz. České diplomacii zatím svazuje ruce skutečnost, že soud ještě probíhá.

Hlůšková byla v Pákistánu ve středu odsouzena na osm let a osm měsíců vězení za pašování heroinu. Podle ministerstva zahraničních věcí ale rozsudek ještě není pravomocný a existuje možnost odvolání k nejvyššímu soudu.

„Zastupitelský úřad a zřejmě i paní Hlůšková budou žádat o vydání k výkonu trestu do České republiky,“ myslí si Svoboda.

Takový krok se dá předpokládat, pobyt ve vězení v cizí zemi je pro odsouzeného především extrémní psychickou zátěží. Vězeň se jen těžko může potkávat se svými blízkými, komplikuje se například posílání balíčků, nepříjemná je také omezená možnost komunikace kvůli neznalosti cizího jazyka a písma.

„Byl by to velký diplomatický úspěch, kdyby se ji podařilo do České republiky dostat rovnou,“ pokračoval Svoboda.

Česko má podle něj velmi dobré diplomatické vztahy, ovšem záleží také na aktivní práci českých diplomatů v této zemi, aby mohli celý proces urychlit.

Vydávání českých vězňů do České republiky komplikuje v tomto případě nicméně skutečnost, že s Pákistánem nemáme podepsanou dohodu o vydávání vězňů.

„Česko s Pákistánem o této dohodě jedná,“ uvedl pro iDNES.cz Robert Řehák z ministerstva zahraničí.

Smlouva ale podepsaná není, každý případ se tak musí posuzovat a řešit samostatně a do výsledků jednání mohou promluvit taká aktuální události. Kdyby například v Pákistánu aktuálně propukla velká drogová kauza, mohlo by to zkomplikovat také šance Hlůškové na vydání.

Pokud se vrátí to Česka, trestu se stejně nevyhne

„Pokud bude Hlůšková pravomocně odsouzena a podaří se ji dostat zpátky do České republiky, stejně si bude muset zbytek svého trestu odpykat,“ tvrdí exministr Svoboda.

V Pákistánu je pašování drog velmi závažným trestným činem, za který hrozí místním občanům až trest smrti. I s ohledem na jeho závažnost tak nebude možné Hlůškovou v domácím prostředí jen tak propustit, nebo ji zkrátit trest. Takové jednání by pákistánská strana vnímala negativně a do budoucna by to vydávání vězňů mohlo velmi zkomplikovat.

„Určitě to není první a bohužel to není ani poslední případ, takové věci se dějí,“ řekl Svoboda. Lidé mohou být k pašování snadno zlákáni finanční odměnou, nebo třeba vydíráním. Odsouzení českého občana za podobný trestný čin není výjimkou.

Soud s Češkou začal loni v březnu. Poté bylo soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Dalším důvodem byl například i kriketový turnaj.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna 2018, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

Devět kilogramů drogy našli celníci v kufru. Pákistánský list Urdu Point napsal, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů korun).

Kromě Češky čelil obvinění také jeden muž, který není z České republiky, toho však soud zprostil viny.