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„WhatsApp už neslouží jen ke zprávám. Fungují tam kanály, skupiny a sdílení obsahu. Děti se tam často dostávají k závadnému obsahu nebo jsou přidávány do skupin, kde se šíří násilí či radikalizace,“ upozornila v rozhovoru pro pořad Rozstřel.
Největší riziko? Roblox a přesun na soukromé chaty
Přestože se nyní pozornost často soustředí právě na WhatsApp, podle Faladové zůstávají nejrizikovějším prostředím online hry. Především populární Roblox. „Pachatelé dnes už nechodí k dětským hřištím, ale do herních chatů,“ popisuje.
Právě tam podle ní začíná takzvaný kybergrooming – manipulativní navazování důvěry s dítětem. Jakmile pachatel zjistí, že má dítě zájem komunikovat, snaží se ho přesunout na soukromější platformy, typicky WhatsApp, Snapchat nebo Discord.
Důvod je jednoduchý: zatímco herní chaty bývají moderované a nebezpečné zprávy mohou zachytit filtry či umělá inteligence, šifrované aplikace už komunikaci kontrolovat neumějí. „WhatsApp nebo Snapchat vidí jen znaky, ale ne samotný obsah zpráv. To pachatelům vyhovuje,“ vysvětlila.
Manipulace trvá měsíce. Pak přichází vydírání
Podle Terezy Faladové už dnes pachatelé většinou nechtějí intimní fotografie hned na začátku. Děti jsou totiž na podobná rizika lépe připravené než dřív.
Místo toho budují důvěru. Vystupují jako kamarádi, podporují dítě a snaží se vytvořit pocit výjimečného vztahu. Průměrná doba manipulace je podle Faladové tři až šest měsíců. Výsledkem bývá zaslání intimní fotografie nebo videa. Následně často přichází vydírání, známé jako sextorze.
„Pachatel chce další materiály nebo peníze. Někdy dítě vyláká i na osobní schůzku,“ varovala.
Screenshot může pachatele varovat
Zajímavým detailem je i doporučení, jak si ukládat důkazy. Klasický screenshot totiž nemusí být ideální. Například Snapchat druhou stranu upozorní, že si uživatel pořídil snímek obrazovky. Podle expertky je lepší použít druhý telefon a komunikaci natočit jako video. „Nevystrašíte pachatele a důkazy zůstanou zachované,“ doporučila.
Jedna z částí rozhovoru se týkala samotných rodičů. Podle expertky mnoho z nich stále nechápe, jak snadno mohou veřejně sdílené fotografie dětí skončit v nevhodných komunitách. Zmínila například fotografie z bazénů, táborů nebo rodinných alb na internetu. „Pro rodiče je to nevinná fotka v plavkách. Pro některé lidi ale může být velmi cenným materiálem,“ upozornila.
Nebezpečné přitom nejsou jen samotné snímky, ale i informace kolem nich – škola, kroužky, oblíbená místa nebo denní režim dítěte. To vše může pachatelům pomoci dítě dohledat i v reálném světě.
Podle statistik sdílí fotografie svých dětí online až 70 procent českých rodičů. V této souvislosti expertka zmiňuje web norské policie Odkaz , na kterém můžete v reálném čase vidět, kdo si kde ve světě zrovna stahuje dětskou pornografii. „Když to rodičům ukážu, jsou v šoku a říkají, ať už to vypnu,“ dodává.
Děti nejsou technologičtí géniové, říká expertka
Faladová zároveň odmítá častý argument rodičů, že dnešní děti jsou v technologiích výrazně napřed než oni sami. „Děti umějí aplikace ovládat, ale neznamená to, že rozumějí rizikům nebo technologiím samotným,“ řekla.
Základem ochrany je podle ní obyčejná komunikace. Stejná pravidla, která rodiče učí děti v reálném světě, by měla platit i online.
„Nechoď s cizími lidmi, nevěř každému, dávej si pozor. Jen to přeneseme do digitálního prostředí,“ shrnula.
Jak poznat, že se dítě stává obětí kybergroomingu? Proč nestačí zablokování útočníka? Jaká je podle ní největší hrozba budoucnosti? A jak si stojíme jako Česká republika v prevenci kyberkriminality? I o tom mluví Tereza Faladová v Rozstřelu.