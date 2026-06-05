Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Predátoři loví děti na Robloxu a stahují je na WhatsApp, varuje expertka v Rozstřelu

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Rodiče ho často považují za bezpečný komunikační nástroj. Jenže podle expertů se z WhatsAppu dávno stala plnohodnotná sociální síť se stejnými riziky jako Facebook nebo Instagram. A právě pocit falešného bezpečí je podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra jedním z největších problémů dneška.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„WhatsApp už neslouží jen ke zprávám. Fungují tam kanály, skupiny a sdílení obsahu. Děti se tam často dostávají k závadnému obsahu nebo jsou přidávány do skupin, kde se šíří násilí či radikalizace,“ upozornila v rozhovoru pro pořad Rozstřel.

Největší riziko? Roblox a přesun na soukromé chaty

Přestože se nyní pozornost často soustředí právě na WhatsApp, podle Faladové zůstávají nejrizikovějším prostředím online hry. Především populární Roblox. „Pachatelé dnes už nechodí k dětským hřištím, ale do herních chatů,“ popisuje.

Právě tam podle ní začíná takzvaný kybergrooming – manipulativní navazování důvěry s dítětem. Jakmile pachatel zjistí, že má dítě zájem komunikovat, snaží se ho přesunout na soukromější platformy, typicky WhatsApp, Snapchat nebo Discord.

Důvod je jednoduchý: zatímco herní chaty bývají moderované a nebezpečné zprávy mohou zachytit filtry či umělá inteligence, šifrované aplikace už komunikaci kontrolovat neumějí. „WhatsApp nebo Snapchat vidí jen znaky, ale ne samotný obsah zpráv. To pachatelům vyhovuje,“ vysvětlila.

Manipulace trvá měsíce. Pak přichází vydírání

Podle Terezy Faladové už dnes pachatelé většinou nechtějí intimní fotografie hned na začátku. Děti jsou totiž na podobná rizika lépe připravené než dřív.

Místo toho budují důvěru. Vystupují jako kamarádi, podporují dítě a snaží se vytvořit pocit výjimečného vztahu. Průměrná doba manipulace je podle Faladové tři až šest měsíců. Výsledkem bývá zaslání intimní fotografie nebo videa. Následně často přichází vydírání, známé jako sextorze.

„Pachatel chce další materiály nebo peníze. Někdy dítě vyláká i na osobní schůzku,“ varovala.

Hostem pořadu Rozstřel je expertka na kyberkriminalitu Tereza Faladová.

Screenshot může pachatele varovat

Zajímavým detailem je i doporučení, jak si ukládat důkazy. Klasický screenshot totiž nemusí být ideální. Například Snapchat druhou stranu upozorní, že si uživatel pořídil snímek obrazovky. Podle expertky je lepší použít druhý telefon a komunikaci natočit jako video. „Nevystrašíte pachatele a důkazy zůstanou zachované,“ doporučila.

Jedna z částí rozhovoru se týkala samotných rodičů. Podle expertky mnoho z nich stále nechápe, jak snadno mohou veřejně sdílené fotografie dětí skončit v nevhodných komunitách. Zmínila například fotografie z bazénů, táborů nebo rodinných alb na internetu. „Pro rodiče je to nevinná fotka v plavkách. Pro některé lidi ale může být velmi cenným materiálem,“ upozornila.

Nebezpečné přitom nejsou jen samotné snímky, ale i informace kolem nich – škola, kroužky, oblíbená místa nebo denní režim dítěte. To vše může pachatelům pomoci dítě dohledat i v reálném světě.

Podle statistik sdílí fotografie svých dětí online až 70 procent českých rodičů. V této souvislosti expertka zmiňuje web norské policie Odkaz , na kterém můžete v reálném čase vidět, kdo si kde ve světě zrovna stahuje dětskou pornografii. „Když to rodičům ukážu, jsou v šoku a říkají, ať už to vypnu,“ dodává.

Děti nejsou technologičtí géniové, říká expertka

Faladová zároveň odmítá častý argument rodičů, že dnešní děti jsou v technologiích výrazně napřed než oni sami. „Děti umějí aplikace ovládat, ale neznamená to, že rozumějí rizikům nebo technologiím samotným,“ řekla.

Základem ochrany je podle ní obyčejná komunikace. Stejná pravidla, která rodiče učí děti v reálném světě, by měla platit i online.

„Nechoď s cizími lidmi, nevěř každému, dávej si pozor. Jen to přeneseme do digitálního prostředí,“ shrnula.

Jak poznat, že se dítě stává obětí kybergroomingu? Proč nestačí zablokování útočníka? Jaká je podle ní největší hrozba budoucnosti? A jak si stojíme jako Česká republika v prevenci kyberkriminality? I o tom mluví Tereza Faladová v Rozstřelu.

Hostem pořadu Rozstřel je expertka na kyberkriminalitu Tereza Faladová.
Hostem pořadu Rozstřel je expertka na kyberkriminalitu Tereza Faladová.
Hostem pořadu Rozstřel je expertka na kyberkriminalitu Tereza Faladová.
Hostem pořadu Rozstřel je expertka na kyberkriminalitu Tereza Faladová.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)
Témata: WhatsApp, Roblox, Snapchat

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Jednadevadesátiletý Čech se zřítil na rakouském Grossglockneru

Grossglockner (ilustrační foto)

Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.

5. června 2026  10:38,  aktualizováno  10:54

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, více zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané ráno narazil vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly zhruba dvě desítky lidí, několik se jich lehce...

5. června 2026  10:10,  aktualizováno  10:51

V přístavu v rumunské Konstanci explodoval námořní dron

Rumunský přístav Konstanca (18. března 2026)

V rumunském přístavu Konstanca explodoval námořní dron, informovala místní média. Podle rumunského ministerstva obrany se jednalo o typ stroje, který se používá ve válce na Ukrajině a není součástí...

5. června 2026  10:46

Poslanci bojují o nové členy Rady ČT. Opozice navrhuje, ať je volí veřejně

Přímý přenos
Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Tomio Okamura (SPD), Petr...

Poslanci volí šestici členů Rady České televize, nového veřejného ochránce práv a znovu místopředsedu Sněmovny. „Rozhodujeme o tom, komu svěříme dohled nad jednou z nejvýznamnějších veřejnoprávních...

5. června 2026,  aktualizováno  10:45

Čtrnáct nových reaktorů. Japonsko chystá velkou jadernou renesanci

Letecký pohled na japonskou jadernou elektrárnu Hamaoka (11. března 2026)

Japonsko plánuje do roku 2050 nahradit až čtrnáct dosluhujících jaderných reaktorů za nové. Chce jimi pokrýt rostoucí domácí poptávku po elektřině a zároveň lépe čelit zvyšujícím se geopolitickým...

5. června 2026  10:36

Zapomněli na kněze Pařila? Odborníci vysvětlují, proč se nedočká blahořečení

František Pařil byl třetím knězem popraveným komunisty při takzvaných Babických...

Babické procesy z padesátých let stály život víc lidí než jen Václava Drbolu a Jana Bulu, kteří budou v sobotu v Brně blahořečeni. Mezi zatčenými a odsouzenými bylo dalších 107 lidí, zejména rolníků...

5. června 2026  10:22

Vláda rozetne složení delegace dva týdny před summitem NATO. Babiš řekl termín

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června, řekl před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš. Dodal, že v...

5. června 2026  9:42,  aktualizováno  10:15

Hindenburg vadí. Cestu na německý ostrov naháčů přejmenují

Náspu, který spojuje severomořský ostrov s pevninou, se říkalo Hindenbgurgův....

Severomořský ostrov Sylt chce přejmenovat železniční násep, který ho spojuje s pevninou. Napříště by měl být známý jako Syltský násep. Dosud se mu říkalo Hindenburgův podle německého prezidenta Paula...

5. června 2026  10:11

Maďarsko sousedí samo se sebou, prohlásil Magyar. Slováci se bouří

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Slovenský premiér Robert Fico i ministr zahraničí Juraj Blanár se ohradili proti vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara, který ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko...

5. června 2026  9:18,  aktualizováno  10:07

Predátoři loví děti na Robloxu a stahují je na WhatsApp, varuje expertka v Rozstřelu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je expertka na kyberkriminalitu Tereza Faladová.

Rodiče ho často považují za bezpečný komunikační nástroj. Jenže podle expertů se z WhatsAppu dávno stala plnohodnotná sociální síť se stejnými riziky jako Facebook nebo Instagram. A právě pocit...

5. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Juchelkova sociální kobra má kontrolovat čerpání dávek. Vzniknout by měla do tří let

Premium
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) se chce zaměřit na domácnosti, které zneužívají sociální dávky. Hodlá proto vybudovat speciální takzvanou sociální kobru, která by příjemce...

5. června 2026

Švábi i nánosy mastnoty na zemi. Inspektoři zavřeli restauraci v Budějovicích

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela rychlé občerstvení v...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela jednu z restaurací v českobudějovickém obchodním centru IGY. Její zázemí bylo plné švábů, kteří lezli po podlaze, surovinách i čerstvé zelenině....

5. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.