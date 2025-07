Očistec v horku na asfaltu. Jak se pracuje dělníkům, když teploty překročí třicítku

Dvaapadesátiletý Josef Pazdera každý den tráví na stavbě v pražské ulici Peroutkova. Ulice prochází rekonstrukcí. I když je přes 30 stupňů, Pazdera tu stává od sedmi ráno do pěti hodin odpoledne uprostřed prašné silnice, mezi bagry a randálem sbíječky a dohlíží na to, že stavba pokračuje tak, jak má.

Tvář má opálenou, jako by se vrátil od moře. „No je to očistec,“ povzdychne si nad současnými vedry. Na sobě má dlouhé kalhoty, které by raději vyměnil za kraťasy, a oranžovou bezpečnostní vestu by taky nejraději sundal.

Helma mu sice chrání hlavu před přímým sluncem, zároveň se kvůli ní víc potí. Pot stékající do očí mu prý vadí ze všeho nejvíc. „Teď je to fakt peklo. Pořád je pro mě ale lepší být takhle na sluníčku než zavřený ve fabrice. Asi to tak je,“ usměje se.

Za 32 let v oboru už si Josef Pazdera na práci v horkých letních dnech zvykl. „Nejdůležitější je mít vodu. Té vypiju hodně, tak tři až čtyři litry za den. A pak být ve stínu, když to jde. Tady se zrovna můžeme na chvíli schovat,“ ukazuje Pazdera na vedlejší ulici ukrytou pod stromy.

Pazdera na stavbě pracuje jako polír. Jeho náplní práce je dohlížet, jestli dělníci plní to, co zadá stavbyvedoucí. On ani nikdo, koho by znal, podle něj naštěstí za ty roky z horka nezkolaboval. Neví ani o nikom, kdo by dostal úžeh nebo měl nějaké jiné zdravotní komplikace.

Firma Strabag, pro kterou pracuje, se tomu snaží předcházet. „Kromě toho, že kolegové mají k dispozici neomezené množství vody, dáváme jim iontové nápoje na doplnění minerálů, které se ztrácejí pocením. Mají také nárok na opalovací krémy, a když to lze, uzpůsobujeme režim pracovní doby, abychom se vyhnuli největším vedrům, případně pracovní dobu zkracujeme,“ přibližuje mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

Ne vždy je však možné s pracovní dobou hýbat. Přes léto je hlavní stavební sezona, práce na sebe navazují a je potřeba dodržovat jejich harmonogram. Zrovna ve středu a ve čtvrtek, kdy meteorologové předpovídají největší vedra, proto budou dělníci na rekonstrukci ulice Peroutkova pracovat jako kdykoliv jindy.

„Najdete nás tady. Moc se netěšíme, ale musíme. Musíme zlepšovat město,“ říká dělník Denis. Vedle něj stojí kolega Ivan, na hrudi na tričku se mu pod oranžovou vestou tvoří velká skvrna od potu.

Horko bude vrcholit Středa a čtvrtek mají zatím být těmi nejteplejšími dny léta. Ve středu nejvyšší denní teploty dosáhnou 34 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle bude až 37 stupňů. Ve čtvrtek meteorologové očekávají nejvyšší teploty na jihu Moravy, a to až 36 stupňů Celsia. O víkendu se mírně ochladí, teploty klesnou pod 30 stupňů.

Zatímco Denis i Ivan by v tomto horku klidně dali přednost práci v továrně, Pazderu nezviklá ani 37stupňové vedro. „Pracoval jsem ve fabrice jeden rok před vojnou, a to pro mě bylo špatné. Nerad jsem zavřený a kontrolovaný. Píchačky mi nevyhovují a líbí se mi, že práce ve stavební firmě není tak stereotypní,“ vysvětluje Pazdera.

Navíc takto extrémně horkých letních dnů v roce moc není, takže se to z jeho pohledu dá vydržet.

Na druhou stranu připouští, že čím je starší, tím ho horko více vyčerpává a večer přijíždí domů unavenější než dřív. „Je to těžké, ale jak říkám, když přes den pijete, občas se schováte, do toho máte hodinovou pauzu na oběd a večer si dáte pivo ve stínu, jde to,“ dodává.

Minerálku ano, pivo a kávu ne

Rekordní vedra sužují i jiné státy Evropy. Ve Španělsku v sobotu pravděpodobně kvůli horkému počasí zemřela žena po úklidové směně na silnici.

Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR varuje, že do budoucna bude horkých vln v létě přibývat a zaměstnavatelé na to budou muset reagovat.

„Provozy se budou muset přizpůsobit a chránit pracovníky před nadměrným vystavením slunečnímu záření a teplotnímu stresu. Týká se to všech profesí, které pracují venku, ať už se bavíme o zahradnících, lesnících, zemědělcích, zaměstnancích ve stavebnictví, a zvláště těch, kteří pracují na stavbách dopravní infrastruktury,“ vyjmenovává Trnka.

Obzvláště poslední jmenovaná skupina by měla být nejopatrnější.

„Tím, že pracují na přímém slunečním záření, ve vysoké prašnosti a s teplou hmotou, jsou riziku vystaveni nejvíce. Pro zaměstnavatele bude důležité přizpůsobit tomu tempo práce a způsob plánování směn, aby se například vyhýbali nejproblematičtějším částem dne,“ upozorňuje Trnka.

Lékaři v těchto dnech doporučují především pravidelně pít a vodu střídat s minerálkami a ředěnými ovocnými šťávami.

„Ideální pitný režim by neměla tvořit jen čistá voda. V horku nebo při zvýšené fyzické zátěži ztrácí tělo i důležité minerály, které je potřeba doplnit,“ radí praktická lékařka Kateřina Javorská. Naopak káva, černý čaj a alkohol tělo odvodňují.

Pozor také na to, že dehydratace se nemusí vždy projevovat žízní. Varovnými signály jsou tmavá moč, suchý jazyk a pokožka či únava, podrážděnost a poruchy soustředění.

Dobrý nápad není ani celý den moc nepít a pak to nárazově dohánět večer. „Vypít litry vody najednou večer není řešení. V krajním případě hrozí i takzvaná otrava vodou projevující se bolestmi hlavy, nevolností, zmateností až bezvědomím,“ doplňuje Javorská.