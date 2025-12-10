Nezvyklý prosinec. Na jihu Čech bylo skoro 16 stupňů, opět padaly teplotní rekordy

„Na jedné stanici – v Karlově Studánce – byl dokonce vyrovnán i rekord pro prosinec jako takový, 13,9 °C z roku 1979,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Měření ukázalo, že absolutní denní maximum překonalo 60 stanic z celkových 172.
Rekord má třeba stanice České Budějovice-Rožnov, kde bylo 15,6 stupně Celsia. V jihočeském Husinci naměřili 15,3 stupně, na stanici Město Albrechtice na Bruntálsku 15,2 stupně a v Javorníku na Jesenicku 15,1 stupně. Stejnou hodnotu zaznamenala i stanice v Osoblaze na Bruntálsku, ta ale měří teplotu zatím jen 15 let.
„Dostává se k nám původem subtropický vzduch z Afriky. Po své cestě se nemá kde ochladit a teploty jsou tím pádem v odpoledních maximech vyšší až o 10 stupňů, než je o tomto období běžné,“ uvedla před dvěma dny meteoroložka Dagmar Honsová pro Rádio Impuls.
Překvapivé jsou podle ní především teplé noci. „Uvidíme, jestli něco zůstane na sjezdovkách díky tomu, že tam ten sníh je utemovaný a díky tomu, že tam byly podmínky ještě v minulém týdnu pro umělé zasněžování relativně dobré. Ale jinak to vypadá, že i v horských oblastech budou zpívat ptáci,“ dodala meteoroložka.
Naopak na velké části Moravy bylo podle odborníků mlhavo a mnohem chladněji. Denní maxima tam mnohdy nepřesáhla 6 stupňů.
Celý minulý týden počasí ovlivňovala inverze, proto bylo často zataženo až mlhavo. Nyní bude pokračovat trend teplých dní. Ve druhé polovině týdne se ale inverzní charakter počasí vrátí a teplo díky němu zůstane hlavně ve vyšších polohách.
„Hladiny vodních toků budou zpočátku slabě až mírně rozkolísané, případně na přechodném vzestupu, ale postupně během týdne bude docházet spíše k pozvolným poklesům hladin,“ popsal výhled dále ČHMÚ.