„Dnešní den patří k těm velmi teplým,“ uvedl ČHMÚ. Hodnota z plzeňské Mikulky se nepočítá jako rekordní, protože se zde neměří potřebných 30 let. Nejvyšší rekordní teplotou tak byla ta z Tušimic, kde dnešních 35,4 stupně Celsia překonalo o rovný stupeň dosavadní rekord z roku 2015.
Také řada dalších nových maxim pro 14. srpen přepsala dosavadní hodnoty z roku 2015. Platí to i pro dva další dnešní nové rekordy 34,6 stupně Celsia ze Stříbra na Tachovsku a 34,1 stupně z Domažlic.
OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde
Vedle Ústeckého a Plzeňského kraje jsou čtvrteční nová maxima také z Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.
V pátek podle předpovědi odpolední teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle na 37 stupňů. „Teplo bude i na horách v 1000 metrech kolem 26 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
Pátek může být nejteplejším dnem roku, bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí
Upozornil také, že doprovodným jevem velmi vysokých teplot jsou nadlimitně zvýšené koncentrace přízemního ozonu v Praze a na některých místech Ústeckého kraje.
Mírné ochlazení meteorologové předpovídají na sobotu. Nejvyšší teploty v prvním víkendovém dni se však stále mohou pohybovat kolem tropických 30 stupňů Celsia.