Teplotní rekordy padly na 15 místech v Česku. Nejvíce naměřili přes 36°Celsia

Autor: ,
  21:40
Teplotní rekordy ve čtvrtek v Česku padly na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Příliv velmi teplého vzduchu do Česka od jihu bude podle meteorologů vrcholit v pátek, kdy očekávají nejvyšší teploty nad 37 stupni.
Horké letní teploty vyhnaly obyvatele Prahy k letenskému biotopu. Turisté se...

Horké letní teploty vyhnaly obyvatele Prahy k letenskému biotopu. Turisté se osvěžovali u pítek. (2. července 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Extrémní teploty ovlivňují životy dělníků, kteří jsou na slunci celý den....
Opatovický písník u Hradce Králové a letní vedra (1. července 2025)
Vlna veder v Praze.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
30 fotografií

„Dnešní den patří k těm velmi teplým,“ uvedl ČHMÚ. Hodnota z plzeňské Mikulky se nepočítá jako rekordní, protože se zde neměří potřebných 30 let. Nejvyšší rekordní teplotou tak byla ta z Tušimic, kde dnešních 35,4 stupně Celsia překonalo o rovný stupeň dosavadní rekord z roku 2015.

Také řada dalších nových maxim pro 14. srpen přepsala dosavadní hodnoty z roku 2015. Platí to i pro dva další dnešní nové rekordy 34,6 stupně Celsia ze Stříbra na Tachovsku a 34,1 stupně z Domažlic.

OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde

Vedle Ústeckého a Plzeňského kraje jsou čtvrteční nová maxima také z Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.

V pátek podle předpovědi odpolední teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle na 37 stupňů. „Teplo bude i na horách v 1000 metrech kolem 26 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.

Pátek může být nejteplejším dnem roku, bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí

Upozornil také, že doprovodným jevem velmi vysokých teplot jsou nadlimitně zvýšené koncentrace přízemního ozonu v Praze a na některých místech Ústeckého kraje.

Mírné ochlazení meteorologové předpovídají na sobotu. Nejvyšší teploty v prvním víkendovém dni se však stále mohou pohybovat kolem tropických 30 stupňů Celsia.

Vstoupit do diskuse

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Je to sebevražedná mise, ale jsme ochotni jít do konfliktu s EU, slíbil Turek

Být v příští vládě po parlamentních volbách je podle europoslance za Motoristy sobě Filipa Turka sebevražedná mise. Současná vláda Petra Fialy totiž podle Turka jede absolutně čistou linii toho, co...

14. srpna 2025  19:45,  aktualizováno  21:55

Přívalová povodeň v Indii zabila 56 lidí, další desítky hledají záchranáři

Nejméně 56 mrtvých si vyžádala přívalová povodeň, která ve čtvrtek zasáhla horskou oblast indické části Kašmíru. Dalších osmdesát lidí se stále pohřešuje, bilance obětí se tak pravděpodobně ještě...

14. srpna 2025  20:49,  aktualizováno  21:49

Teplotní rekordy padly na 15 místech v Česku. Nejvíce naměřili přes 36°Celsia

Teplotní rekordy ve čtvrtek v Česku padly na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně. Víc než 35 stupňů bylo v...

14. srpna 2025  21:40

Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky

Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu...

14. srpna 2025  21:25

ANO nenaléhá, aby Balaštíková složila poslanecký mandát. Zanikne ve volbách

Hnutí ANO nebude požadovat po poslankyni hnutí Margitě Balaštíkové, aby se hned vzdala poslaneckého mandátu. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize (ČT). Poslankyně podle informací a nahrávek...

14. srpna 2025  20:13

Plíseň, brouci, zkažené jídlo. Jak získat od cestovky peníze zpět, radí advokátka

Premium

Lákavý zájezd, který se podle informací v katalogu jevil jako luxusní zážitek, se může snadno změnit v noční můru. „Sbírejte důkazy, foťte, zajistěte si svědky,“ radí advokátka z poradenské kanceláře...

14. srpna 2025

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:16

Putin pochválil Trumpovo úsilí a mluví o nových odzbrojovacích dohodách

Rusko a Spojené státy by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud se podaří ukončit konflikt na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin na poradě před páteční...

14. srpna 2025  15:11,  aktualizováno  18:40

OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde

Českou republiku sužují tropická vedra. Teploty na mnoha místech překročily 34 stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat k 38 stupňům Celsia. Mírně ochladit se podle meteorologů má až o víkendu....

14. srpna 2025  18:39

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Polští hledači Jantarové komnaty mají povolení k průzkumu bývalého cvičiště SS

Badatelé, kteří na severu Polska pátrají po legendami opředené Jantarové komnatě, získali od památkářů povolení k průzkumu v někdejším výcvikovém areálu jednotek SS. Informují o tom polská média. Tým...

14. srpna 2025  18:33

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval...

14. srpna 2025  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.