Druhý den mimořádného tepla v Česku. Rekordy byly na 60 procentech stanic

Autor: ,
  17:20
Teplotní rekordy dnes padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než 30 let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy v Česku padají druhý den v řadě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Na naše území nadále proudí teplý vzduch a i dnes na mnoha místech v Čechách a na západě Českomoravské vrchoviny vystoupala teplota vzduchu až rekordně vysoko,“ uvedl ČHMÚ. Na českobudějovické stanici Rožnov, kde bylo dnes nejtepleji, byl překonán dosavadní rekord z roku 1993, který činil 12,2 stupně.

Ve středočeské Čáslavi dnes teploměr ukázal 15,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 1993 činil 11,4 stupně. V Byňově na Českobudějovicku bylo 15,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu 12,1 stupně Celsia taktéž z roku 1993. V Českém Krumlově dnes bylo 15 stupňů, dosavadní rekord z roku 1999 byl 10,2 stupně Celsia.

Co to překvapivé oteplení s novými rekordy? Meteoroložka vysvětlila proč

V Pardubicích a jihočeském Husinci naměřili shodně 14,9 stupně. V Husinci tak překonali téměř o tři stupně nižší rekord z roku 1964. Téměř 15 stupňů bylo také v Třeboni, Chotusicích na Kutnohorsku, v Radovesnici na Kolínsku a Kašperských Horách na Klatovsku.

Na Moravě a ve Slezsku bylo dnes kvůli mlhám a velké oblačnosti chladněji.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

9. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  17:41

Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor...

9. prosince 2025  17:38

Druhý den mimořádného tepla v Česku. Rekordy byly na 60 procentech stanic

ilustrační snímek

Teplotní rekordy dnes padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než 30 let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia. Na Facebooku...

9. prosince 2025  17:20

Nemůže mě bez důkazů označit za fašistku, říká Šimkovičová o sporu s umělcem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (20. února 2025)

Kromě premiéra Roberta Fica už snad nikdo ve slovenské vládě nevyvolává větší kontroverze. Kritici ministryni kultury Martině Šimkovičové vyčítají personální čistky, útoky na menšiny či přílišné...

9. prosince 2025  16:37

Ruský vojenský letoun se rozpadl ve vzduchu, těla a trosky hledají potápěči

Ruský transportní stroj An-22

V ruské Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy se zřítil vojenský transportní letoun An-22. Jeho posádka zahynula, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Podle dřívějších zpráv bylo na palubě sedm lidí.

9. prosince 2025  11:18,  aktualizováno  16:24

Louskáček, který vyniká. Anglická verze slavného baletu je nyní online

Vánoční představení baletu Louskáček souboru English National Ballet

Aktuální podobu baletní klasiky skladatele Petra Iljiče Čajkovského Louskáček zařadil do svého repertoáru Anglický národní balet. Inscenace si vysloužila nadšené ovace diváků a chválu britských...

9. prosince 2025  16:22

Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stojí

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)

U vážné dopravní nehody na silnici I/6 u odbočky na Olšová Vrata zasahují všechny složky IZS. Srazil se tam kamion s osobním autem. Jeho řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, vystříhat ho museli hasiči....

9. prosince 2025  16:18

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

9. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:56

Britská vláda zestátňuje železnici. Představila vizuál nového státního dopravce

Vlak s reklamou poutající na nové barvy britské železnice na nádraží Waterloo...

Osobní železniční doprava ve Velké Británii postupně zcela přechází pod stát, konkrétně pod státního dopravce Great British Railways. Vláda si od tohoto kroku slibuje větší spolehlivost i kvalitu...

9. prosince 2025  15:56

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Další malér na slovenské železnici. Od srážky dělilo vlaky pár desítek metrů

Na Slovensku se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem málem...

Na Slovensku v úterý nechybělo mnoho, aby se na trati mezi Liptovským Mikulášem a Liptovským Hrádkem srazily dva protijedoucí vlaky. Z fotky pořízené z místa incidentu je patrné, že ke střetu dvou...

9. prosince 2025  15:41

Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Trojice mužů, kteří podle policie zorganizovali dodávku několika stovek...

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad trojicí mužů, které obžaloba vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Případ bývalého vedoucího pracovníka...

9. prosince 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.