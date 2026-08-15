Už během neděle se však podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) postupně zatáhne a objeví se deště i bouřky. Začátkem příštího týdne pak už bude zřejmě zataženo a ochladí se.
„Dnešní slunečný den přinesl vysoké až velmi vysoké teploty. Důvodem je velmi teplý a suchý vzduch, který k nám proudí ve výškách od jihu. Nejvýše teploty vystoupaly v západní polovině Čech,“ oznámili pracovníci ústavu na síti X.
Kromě Doksan byly v žebříčku nejvyšších teplot například stanice Plzeň–Bolevec s 36,9 stupně a Plzeň–Mikulka s 36,8 stupně. „Z moravských stanic bylo nejtepleji ve Strážnici - 35,6 stupně,“ doplnili meteorologové.
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V neděli bude ještě větší vedro než v sobotu. Mapa ukazuje, kde zaprší
Nad tropickou třicítku se dostaly teploty i na horách. Třeba na stanici Horská Kvilda na Šumavě v nadmořské výšce 1052 metrů naměřili meteorologové 30,5 stupně. Přitom v sobotu ráno tam téměř mrzlo, teplota na Horské Kvildě klesla přes noc na 1,4 stupně.
V sobotu překonané rekordy pocházely nejčastěji z loňského roku. Další předchozí rekordy pro 15. srpen byly často z let 2015 nebo 1952.
V neděli očekávají meteorologové teplotní maxima většinou 32 až 37 stupňů, ale v severozápadní polovině Čech budou nižší – mezi 27 a 31 stupni. Zpočátku bude v neděli jasno až polojasno, ale od západu bude postupně přibývat oblačnosti.
Večer se pak začnou od severozápadu objevovat přeháňky, déšť i bouřky. V pondělí pak ČHMÚ očekává maximální teploty většinou jen mezi 19 a 23 stupni, pouze na jihu Moravy by mohlo být až 26 stupňů. Obloha se zatáhne a na většině území Česka bude zřejmě pršet.