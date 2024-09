Tropický začátek září, opět padly rekordy. V Tuhani bylo 33,9 stupňů

„Většinou se nejvyšší denní teploty dostaly na 28 až 32 stupňů Celsia, což je přibližně deset stupňů nad dlouhodobým normálem pro toto období,“ uvedli meteorologové. Přes 33 stupňů se teplota dostala na pěti stanicích.

Český hydrometeorologický ústav Další ze série horkých dní je téměř za námi. Většinou se nejvyšší denní teploty dostaly na 28 až 32 °C, což je přibližně 10 °C nad dlouhodobým normálem pro toto období. Na nejteplejších stanicích přesáhlo maximum 33 °C (5 stanic), úplně nejtepleji bylo ve středočeské Tuhani 33,9 °C.



Teplotní rekordy se přepisovaly na 44 % stanic měřících alespoň 30 let. Přehled nejteplejších stanic s překonaným rekordem přinášíme v tabulce. 35 4

Vedle Tuhaně mají nový rekord například také Doksany na Litoměřicku, kde bylo 33,8 stupně. Plzeň-Bolevec hlásila rovných 33 stupňů, což bylo vyrovnání rekordu z roku 1973. V České Lípě má nové maximum hodnotu 32,9 stupně, například v Děčíně je to 32,6 stupně a v Doksech u Máchova jezera 32 stupňů.

Tropické počasí by mělo v Česku vydržet až do konce víkendu. Srážek bude jen málo. Přibude jich v pondělí, kdy by také teplotní maxima měla klesnout pod 30 stupňů Celsia. Pro celé území České republiky zůstává až do odvolání v platnosti varování před možností vzniku a šíření požárů.