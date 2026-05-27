„Dnes přešla od severu přes naše území studená fronta, na které se na severovýchodě a východě území vyskytly i bouřky, ojediněle s kroupami až 2 cm a s úhrny srážek do 20 mm. Na většině území se studená fronta projevila jen zesílením větru,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Před frontou teploty zejména v jižních částech území vystoupily i na tropickou třicítku. Kromě Strážnice ji zaznamenal například Staňkov na Domažlicku, Lednice a Brod nad Dyjí na Břeclavsku, České Budějovice, Brno-Žabovřesky či Plzeň-Bolevec.
Ve čtvrtek bude trochu chladněji s odpoledními teplotami až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Bude slunečno. Na víkend se pak znovu oteplí.