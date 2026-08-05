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Moravský rekord třetí den po sobě. Ve Strážnici naměřili zatím 41 stupňů Celsia

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  15:26aktualizováno  15:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bičiště OndřejMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ve Strážnici na Hodonínsku byl ve středu třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Ve středu meteorologové naměřili zatím 41 stupňů Celsia, nemusí jít o konečnou hodnotu, vyplývá z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí teploměr ukázal 39,9 stupně, v úterý 40,9 stupně. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde již o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Odborníci připisují tyto extrémy postupující klimatické změně, jejímž hybatelem je lidská činnost.

Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc

Zatímco v pondělí zaznamenalo přes 40 stupňů více stanic i v Čechách a dokonce na Vysočině v Třebíči, ve středu zůstane Strážnice v tomto ohledu možná osamocená. V Čechách už je ve středu mírně chladněji než na Moravě a maxima dalších stanic na Moravě dosahují zhruba 38 až 39 stupňů.

Na tradičních „horkých“ stanicích, jako jsou Doksany, Dobřichovice či Plzeň-Bolevec, je to 36 či 37 stupňů. Absolutní český rekord padl letos 28. června v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 41,9 stupně.

Teploty klesnou pod 30 stupňů příští dny jednou. ČHMÚ varuje extrémním teplem

Od čtvrtka by se mělo začít ochlazovat, ale maxima na Moravě mají stále dosahovat tropických hodnot, a to 32 až 37 stupňů, v Čechách má být o pět stupňů chladněji. V pátek má být 25 až 30 stupňů, na severovýchodě okolo 23. V sobotu mohou nejvyšší teploty dosáhnout 30 stupňů a v neděli se začne zase oteplovat.

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