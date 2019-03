V Jeseníku byl padl teplotní rekord. Meteorologové naměřili 18,5 stupně

Podle Volného šlo zároveň o jediný překonaný teplotní rekord v České republice.



„Teplota se v kraji většinou pohybovala mezi 16 až 18,5 stupni. Například v Přerově bylo naměřeno 17,7 stupně a v Olomouci rovných 18 stupňů,“ uvedl meteorolog.



Vysoké teploty očekávají meteorologové v Olomouckém kraji také v neděli, pohybovat se mají v rozmezí od 17 do 20 stupňů. Rekord však zřejmě nepadne. „Rekordy obzvlášť v Olomouckém kraji se pro tento den pohybují až někde mezi 22 až 23 stupni. Dvacítka může být někde překročena, ale spíše nijak výrazně,“ doplnil Volný.

Podle Blanky Gvoždíkové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) padl v sobotu na stanicích, které měří déle než 30 let, jediný teplotní rekord, a to v Jeseníku. Vůbec nejvyšší teplotu během pátečního dne teploměr ukázal na stanici Otice na Opavsku, a to 19,3 stupně Celsia.