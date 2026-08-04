Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908.
V úterý nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při níž teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Nynější úterý je letos již třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly čtyřicetistupňovou hranici.
Předchozí dva dny následovaly ihned po sobě na konci června. V neděli 28. června padl v Doksanech na Litoměřicku dosavadní český rekord 41,9 stupně. Ke 40 stupňům se blíží momentálně i další „horké“ stanice, jako je Plzeň-Bolevec, Dobřichovice, Husinec-Řež či Dyjákovice.
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Největší vedro dnes bylo ve Strážnici. Padl rekord pro Moravu a Slezsko
Na to, že v úterý teplota může lokálně přesáhnout 40 stupňů, upozorňovali meteorologové již v pondělí. Dopoledne bylo výrazně tepleji než v pondělí, které bylo také rekordní. Definitivně nejvyšší dnešní teploty budou známé cca po 17:00, když už obvykle stagnují či pomalu klesají.
Vysoké teploty přitom s sebou nesou i riziko bouřek. „Dnes (4. 8.) během odpoledne a večera budou vznikat velmi silné bouřky nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou. Pozvolna se budou bouře přesouvat k severovýchodu a tvořit nové v širokém pásu přes střední až po severní Čechy,“ uvedl ČHMÚ.
Meteorologové pak rovněž varují před zátěží způsobenou teplem. „Dnes (4. 8.) předpokládáme na většině území velmi vysokou zátěž teplem, v Polabí a přilehlých oblastech středních a severních Čech a také na jižní Moravě až extrémní zátěž. Podobně tomu tak bude i zítra, kdy předpokládáme snížení zátěže teplem na západě Čech,“ napsal úřad.
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Podle meteorologů kvůli velmi teplému a suchému počasí bude v následujících dnech na většině území rovněž přetrvávat výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy je riziko podle odborníků riziko velmi vysoké.
I když jde v úterý o vrchol aktuální horké vlny, zdaleka to ještě neznamená, že se ochladí na teploty pro organismus bezproblémové. Ve středu se předpokládají teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
Ve čtvrtek by měly teploty dále klesnout na 27 až 32 stupňů, nicméně ve východní části Moravy a Slezska bude stále přetrvávat tropické počasí s teplotami 32 až 37 stupňů a až odpoledne a večer má přibývat oblačnosti a mají se objevit přeháňky a bouřky, které přinesou ochlazení. Až v pátek se mají teploty dostat níže, na 24 až 28 stupňů a na východě mají být okolo 22.