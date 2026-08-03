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Ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. Jde o nové maximum Moravy a Slezska

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  16:30
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Pondělní teploty na jihu Moravy v pondělí už ve 14:50 překonaly rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia, což je nové maximum pro území Moravy a Slezska.

Dosavadní maximum 39,7 stupně Celsia pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na sítích.

Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak by se mohlo mírně ochladit. V noci na úterý nemají teploty klesnout pod 20 stupňů, v úterý odpoledne pak mohou opět vystoupat až ke 39, na jihu kraje výjimečně až ke 40 stupňům.

Do Česka míří vlna extrémních veder. Na konci týdne přijde změna

Nejnižší noční teploty v noci na středu klesnou na 24 až 20 stupňů, na středeční odpoledne předpovídají odborníci v kraji opět maxima až 39 stupňů Celsia.

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