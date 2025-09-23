Vedro v Česku zabíjí ročně po stovkách. A rok od roku je to mnohem horší

Ačkoliv bylo léto 2024 nejteplejší v historii měření, nejvíce úmrtí v Evropě bylo paradoxně zaznamenáno v roce 2022. Pro Českou republiku však platí opačný a znepokojivý trend. „Právě poslední rok 2024 byl daleko nejhorší z posledních třech hodnocených let, co se počtu úmrtí souvisejících s horkem týče,“ říká hlavní autor studie Tomáš Janoš, výzkumník ISGlobal a centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Podle dat studie zemřelo v Česku v souvislosti s vysokými teplotami v létě 2024 celkem 544 lidí, zatímco v roce 2023 to bylo 388 a v roce 2022 pak 373.
V celoevropském měřítku byla situace nejvážnější v Itálii, kde v roce 2024 v souvislosti s horkem zemřelo přes 19 tisíc lidí. Následovalo Španělsko, Německo, Řecko a Rumunsko. Pokud se však čísla přepočtou na milion obyvatel, nejvyšší míru úmrtnosti mělo Řecko, Bulharsko a Srbsko.
Evropa se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa, přičemž nejzranitelnějšími oblastmi jsou Středomoří a jihovýchodní regiony. Vědci upozorňují na nutnost adaptace a vývoje systémů včasného varování. I když již existují spolehlivé nástroje jako Forecaster.health, schopné vydávat výstrahy s týdenním předstihem, České republice podobný systém chybí.
Podle autorů studie lze bez zavedení těchto opatření očekávat ve střední Evropě, včetně Česka, v budoucnu další výrazný nárůst počtu úmrtí způsobených extrémními teplotami.