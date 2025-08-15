Teplotní rekordy padaly po celém Česku, největší peklo zažily Dobřichovice

  18:28
Teplotní rekordy dnes padly na více než polovině meteorologických stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Dobřichovicích u Prahy, kde naměřili 36,9 stupně Celsia. Alespoň 36 stupňů bylo na 16 stanicích. Na svém facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Vlna veder v Praze.

Vlna veder v Praze. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)
Vedro a koupání v jezeře Milada (14. srpna 2025).
Vlna veder v Tišnově.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
45 fotografií

Nejteplejším dnem letošního roku i po dnešku zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.

Ve středních Čechách v pátek padly teplotní rekordy na 16 ze 17 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji podle nich bylo v Tuhani na Mělnicku, a to 36,5 stupně Celsia.

Česko má za sebou tropickou noc. Vlna veder vrcholí, přijdou ale i bouřky

„Nejtepleji dnes bylo v nižších polohách středních, západních a severozápadních Čech,“ uvedli meteorologové. Těsně za Dobřichovicemi byly Kopisty na Mostecku, kde se teplota vyšplhala na 36,8 stupně.

V pražských Komořanech naměřili 36,6 stupně, o desetinu méně bylo v Tuhani na Mělnicku. V pražské Libuši, Plzni-Mikulce a v Husinci-Řeži u Prahy pak bylo odpoledne shodně 36,4 stupně Celsia.

Upršený červenec vyhnal Čechy k moři, srpnová vedra na sever

Rekordy padaly také na Vysočině, kde na devíti meteorologických stanicích v pátek odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 15. srpen. Padl i rekord z roku 1952. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Dukovanech, kde bylo 34,1 stupně Celsia, o 1,6 stupně víc než v roce 1988.

Velmi teplá byla už noc na dnešek. Na mnoha místech byla takzvaně tropická, což znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo na stanici Kateřinice, Ojičná na Vsetínsku, kde teploměr ráno ukázal 23,9 stupně.

Ohře láká vodáky i přes výkyvy počasí, roste zájem o nadstandardní služby

V sobotu se začne od západu ochlazovat, teploty přes 31 stupňů očekávají meteorologové už jen na jižní a střední Moravě. Na jihu Čech a Moravy hrozí ojediněle silné bouřky, doprovázet je může přívalový déšť kolem 40 milimetrů, případně kroupy.

„První bouřky se objeví už dopoledne a kolem oběda (výjimečně dokonce i ráno) hlavně na Šumavě a v Pošumaví, případně jeho okolí. Zde také budou nejdříve slábnout,“ sdělil ČHMÚ.

Pátek může být nejteplejším dnem roku, bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí

Další bouřky pak meteorologové očekávají v sobotu odpoledne i v oblasti jižní Moravy a na východě Jihočeského kraje. Upozorňují ale, že se vyskytnou jen na malé části území a přinést mohou hlavně velmi lokální přívalové srážky. „S ohledem na velké sucho budou ale případné dopady spíše malé,“ dodali.

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

