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Tropický den v září. V některých stanicích naměřili 33,5 stupně

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  17:45aktualizováno  17:58
Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia....

Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia. (30. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia....
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Česko v úterý zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota v úterý dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji.

„Vlivem proudění velmi teplého vzduchu od jihu/jihozápadu na naše území a slunečné oblohy, byly dosaženy dnes odpoledne teplotní rekordy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Maximální teploty se pohybovaly v rozmezí od 27 stupňů do 33,5 stupně. Nejchladněji bylo na severu v Libereckém kraji a nejtepleji na jižní Moravě.

Nový rekord v úterý padl například i na stanicích České Budějovice-Rožnov a Strakonice-Nové Strakonice, kde bylo shodně 33,2 stupně Celsia. V jihomoravské Strážnici má nový rekord hodnotu 32,9 stupně, v Průhonicích u Prahy 32,8 stupně, stejně jako v Třeboni-Lužnici. „Nejčastěji byly překonány rekordy z roku 2024,“ podotkli meteorologové.

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Ve středu budou v Česku velké teplotní rozdíly. Zatímco na západě mohou maxima vystoupat jen 18 stupňů Celsia, na východě se opět mohou dostat přes tropickou třicítku. V Čechách bude podle předpovědi ČHMÚ zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně budou od západu přeháňky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, oblačnosti bude ale i tam odpoledne přibývat.

Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně.

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