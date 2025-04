První letní den roku. Teploty v Česku vystoupaly nad 25 stupňů

Alespoň 25 stupňů Celsia bylo kolem 13:30 na celkem sedmi měřicích stanicích. Nejtepleji bylo v Plzni na Bolevci, kde naměřili 26,3 stupně. Údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kterého ještě teploty v průběhu odpoledne porostou. Loni zažilo Česko první letní den 1. dubna, tedy zhruba o dva týdny dříve než letos.

Druhou nejvyšší teplotu dnešního brzkého odpoledne zaznamenala stanice Ostrava, Zábřeh, kde bylo 25,5 stupně Celsia. Třetí příčka patří s hodnotou 25,3 stupně stanici Plzeň, Mikulka.

Letní den je dnes také v jihomoravských Dyjákovicích, kde meteorologové naměřili 25,2 stupně Celsia. O jednu desetinu stupně chladněji bylo v Bohumíně, Záblatí. Přesně 25 stupňů, což je v meteorologické terminologii hranice letního dne, naměřili ve Frýdku-Místku a Karviné.

Na většině míst v Česku se vyskytuje první letní den už v dubnu jen jednou za dva roky, v nižších polohách každoročně, řekl klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Pavel Zahradníček.

Letní dny se sice lokálně vyskytují i dříve, průměrně však za posledních 60 let až 18. května, v nížinách 8. května. Celkový počet letních dnů za rok se s klimatickou změnou a oteplováním v Česku od 80. let minulého století zvyšuje.

Teploty nad 25 stupňů jsou typické převážně až pro letní měsíce. Z údajů od roku 1961 vyplývá, že do roku 1990 bylo letních dnů v roce přes 40 spíše výjimečně, od 90. let jich bylo naopak pod 40 výjimečně. Průměrně se jich v období 1961 až 1990 objevilo 32 za rok, ale v poslední dekádě (2011 až 2020) to bylo už o 20 dnů za rok více.

Za extrémní bylo možné považovat například rok 2003 s 69 dny a pak rok 2018 se 77 letními dny. „Příchod prvního letního dne se od roku 1961 za 60 let posunul o 12 dnů dopředu,“ uvedl Zahradníček Celkově je období, kdy nastávají letní teploty, o 18 dnů delší, než tomu bylo v minulosti. Poslední letní den se obvykle objevuje v Česku kolem 7. září, i když lokálně to bývá i později.

Vyšší počet letních dnů vypadá na první stranu podle Zahradníčka pozitivně, ale přináší spíše negativa. „Při vyšších teplotách vzduchu dochází k většímu vysušování půdy.

Do diskomfortu se dostává dobytek a klesá například dojivost. Za teplých dnů v kombinaci se silným větrem a sušší půdou se výrazně zvyšuje riziko přírodních požárů.

Období s požárním rizikem se i díky většímu počtu letních dnů zvýšilo o 20 až 25 dnů za rok a nastává dříve,“ vyjmenoval dopady Zahradníček. Tak je tomu i letos, kdy se hlavně ve čtvrtek očekává podle portálu Firerisk.cz na 60 procentech území středně vysoké riziko požárů, což je druhý nejvyšší stupeň.

Trend zvyšování počtu letních dnů a jejich stále časnějšího výskytu zapadá do kontextu změn, které jsou způsobené globální změnou klimatu. Loni Česko zažilo například rekordně časný první tropický den.

Přes 30 stupňů bylo v části republiky už 7. dubna. A podle současných klimatických modelů bude tento trend pokračovat. Z webu Klimatická změna vyplývá, že počet tropických dnů (s letními dny modely nepracují) se bude v roce 2030 v Česku pohybovat okolo 14, v roce 2050 okolo 22 a v roce 2090 okolo 32.