Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

První tropický den letoška, stanice hlásí přes 30 stupňů. Kde je nejtepleji?

Autor: ,
  16:44
Dnešek, tedy sobota, byl prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia, naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, 5. května, a předloni dokonce už 7. dubna. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na síti X.
Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na Ústecku. (23. května 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Rodiny s dětmi si užívají horký víkend v dětském parku Hříčky v Mladých Bukách...
Teplo vylákalo lidi i jejich čtyčnohé kamarády na první koupání v tomto roce....
Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...
Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...
24 fotografií

Sobotní teploty podle meteorologů mohou ještě nějakou dobu růst, takže výsledná maximální teplota bude asi mírně vyšší. Velmi teplo je také na Plzeňsku, kde teplota stoupá i přes 29 stupňů Celsia.

Stanice v Doksanech a například i v Plzni v Bolevci jsou ale poměrně specifické svým umístěním. Zatímco v Doksanech zpravidla teplota odpoledne při jednotlivých desetiminutových měření výrazněji kolísá, v Bolevci je zase stanice umístěna v menším údolí s pískovcovým podložím. Má to vliv na odpolední maxima v teplé části roku.

Prvním tropickým dnem, při kterém teploty stoupají alespoň na 30 stupňů Celsia, byl loni 3. květen. Na stanici Dyjákovice na Znojemsku v tento den naměřili 31 stupňů. Předloni meteorologové zaznamenali první tropický den výrazně dřív, už 7. dubna. V Českých Budějovicích tehdy naměřili 30,9 stupně.

Vstoupit do diskuse

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

První tropický den letoška. Na Litoměřicku naměřili přes 30 stupňů

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Dnešek, tedy sobota, byl prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia, naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první...

23. května 2026  16:44

Desítky tisíc lidí v Madridu demonstrovaly proti premiérovi Sánchezovi, chtějí jeho demisi

Tisíce demonstrantů v sobotu v Madridu protestovaly proti socialistickému...

Desítky tisíc demonstrantů v sobotu v Madridu požadovaly demisi socialistického premiéra Pedra Sáncheze kvůli sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle...

23. května 2026  16:13

Izraelci v Gaze zabili pět palestinských policistů a 13leté dítě. Podobné útoky sílí

Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při...

Při sobotním izraelském leteckém útoku na stanoviště palestinské policie v severní části Gazy zahynulo nejméně pět policistů a třináctiletý chlapec a několik dalších osob bylo zraněno, uvedla...

23. května 2026  16:11

Pochod smíření došel do Brna. Čeká tu několik desítek odpůrců i politici

K pochodu se připojil také předseda ODS Martin Kupka, který se snažil s...

Stovky lidí se sešly v Pohořelicích, odkud se vydaly na třicetikilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu, kterého se zúčastnili i představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení nebo německý...

23. května 2026  6:55,  aktualizováno  16:07

Válka skončila, vraždění nikoliv. Krvavé léto 1945 mělo tisíce nevinných obětí

Premium
Němci čekají na odjezd na pražském Strossmayerově náměstí v květnu 1946.

Jednou z plánovaných akcí během setkání sudetských Němců v Brně je také Pouť smíření. Již podvacáté se lidé vydají po stopách více než 20 tisíc Brňanů, kteří byli před 81 lety hnáni směrem k...

23. května 2026

Trump mění program a chystá finální útok na Írán, spekulují média. Teherán hrozí odplatou

V Íránu hoří americké vlajky, lidé protestují proti příměří

Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví „drtivým způsobem“. Uvedl to v sobotu hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání s šéfem pákistánské...

23. května 2026  15:06

Muž chtěl ženám chrstnout kyselinu do tváře. Policie útoku zabránila

Slovenská policie

Slovenští policisté překazili chystaný útok kyselinou na dvě ženy. Podezřelému hrozí až 12 let vězení, informoval server Pravda.sk s odvoláním na policejní sdělení. Po obviněném policie pátrá.

23. května 2026  14:41

České rodičky se mění. Přibývá žen ohrožených nemocí, o které se málo mluví

Těhotenství Moniky zpočátku probíhalo bez komplikací. Ve dvacátém týdnu ale...

S vyšším věkem rodiček, rostoucí obezitou i častějším umělým oplodněním přibývá v Česku žen ohrožených preeklampsií. Závažná těhotenská komplikace ročně postihne tři až pět procent nastávajících...

23. května 2026  14:36

V Uruguayi provedli vůbec první eutanazii, podstoupila ji žena s rakovinou

Zastánci eutanazie sledují debatu v uruguayském parlamentu, který se zabýval...

V pátek v Uruguayi po podstoupení eutanazie zemřela pacientka s rakovinou. Jde o první případ v Urugayi, která se loni stala první latinskoamerickou zemí, jež přijala zákon povolující pomoc při...

23. května 2026  14:01

Terorista plánoval útok na dceru Trumpa Ivanku. Chtěl se mstít

Ivanka Trumpová s otcem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně. (24.4. 2017)

Terorista, který plánoval nejméně 18 útoků v Evropě a v Kanadě, včetně uskutečněného zápalného útoku na banku v Amsterdamu a bodnutí dvou židovských mužů v Londýně, plánoval také atentát na Ivanku...

23. května 2026  13:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Noví strážci polského nebe. Na základně Lask přistály první z objednaných stíhaček F-35

Přílet prvních letounů F-35 Husarz na polskou základnu Lask

V Polsku přistály první tři nové letouny F-35 „Husarz“, které si země objednala. „Noví strážci polského nebe,“ komentoval přílet polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Polsko je tak sedmou...

23. května 2026  13:40

NATO by mělo tvrději reagovat na provokace Ruska. I sestřelit jeho letadla, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, aby zkoušelo odhodlání NATO, uvedl podle britského listu The...

23. května 2026  11:45,  aktualizováno  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.