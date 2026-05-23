Sobotní teploty podle meteorologů mohou ještě nějakou dobu růst, takže výsledná maximální teplota bude asi mírně vyšší. Velmi teplo je také na Plzeňsku, kde teplota stoupá i přes 29 stupňů Celsia.
Stanice v Doksanech a například i v Plzni v Bolevci jsou ale poměrně specifické svým umístěním. Zatímco v Doksanech zpravidla teplota odpoledne při jednotlivých desetiminutových měření výrazněji kolísá, v Bolevci je zase stanice umístěna v menším údolí s pískovcovým podložím. Má to vliv na odpolední maxima v teplé části roku.
Prvním tropickým dnem, při kterém teploty stoupají alespoň na 30 stupňů Celsia, byl loni 3. květen. Na stanici Dyjákovice na Znojemsku v tento den naměřili 31 stupňů. Předloni meteorologové zaznamenali první tropický den výrazně dřív, už 7. dubna. V Českých Budějovicích tehdy naměřili 30,9 stupně.