Tento týden se nejvyšší denní teploty v Česku zatím po většinu dní nedostaly nad 20 stupňů Celsia. Pouze v pondělí, a to jen na jihu Moravy, výjimečně vystoupaly až na zhruba 22 stupňů.
V sobotu se už ale začalo zase oteplovat, po poledni bylo místy přes 21 stupňů Celsia. A oteplování bude podle meteorologů pokračovat.
„Dlouhé období babího léta dneškem začalo a potrvá víceméně celý příští týden,“ uvedl ČHMÚ na síti X. „Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Čeká nás delší období bez deště, nejteplejším dnem bude úterý, kdy se výjimečně dočkáme až letních 25 stupňů Celsia,“ doplnili meteorologové.
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Po chladných dnech o víkendu dorazí babí léto. Teploty zamíří až k 23 stupňům
V pondělí bude podle předpovědi přes den až 24 stupňů Celsia. Po úterních 25 stupních se teplotní maxima do neděle budou pohybovat kolem 24 nebo 23 stupňů. Bude rovněž většinou jasno až polojasno. „Čeká nás také minimálně týden bez deště. Ani na začátku druhého říjnového týdne to ale na déšť zatím moc nevypadá,“ uvedli meteorologové.