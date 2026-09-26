Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přichází babí léto, Česko míří k 25 °C. Meteorologové řekli, jak dlouho vydrží

Autor: ,
  13:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Teplo a jasno vydrží v Česku zřejmě do příštího víkendu, bude až letních 25 stupňů Celsia. Příští týden bude také po předchozích deštivých dnech pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Tento týden se nejvyšší denní teploty v Česku zatím po většinu dní nedostaly nad 20 stupňů Celsia. Pouze v pondělí, a to jen na jihu Moravy, výjimečně vystoupaly až na zhruba 22 stupňů.

V sobotu se už ale začalo zase oteplovat, po poledni bylo místy přes 21 stupňů Celsia. A oteplování bude podle meteorologů pokračovat.

„Dlouhé období babího léta dneškem začalo a potrvá víceméně celý příští týden,“ uvedl ČHMÚ na síti X. „Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Čeká nás delší období bez deště, nejteplejším dnem bude úterý, kdy se výjimečně dočkáme až letních 25 stupňů Celsia,“ doplnili meteorologové.

Po chladných dnech o víkendu dorazí babí léto. Teploty zamíří až k 23 stupňům

V pondělí bude podle předpovědi přes den až 24 stupňů Celsia. Po úterních 25 stupních se teplotní maxima do neděle budou pohybovat kolem 24 nebo 23 stupňů. Bude rovněž většinou jasno až polojasno. „Čeká nás také minimálně týden bez deště. Ani na začátku druhého říjnového týdne to ale na déšť zatím moc nevypadá,“ uvedli meteorologové.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Přichází babí léto, Česko míří k 25 °C. Meteorologové řekli, jak dlouho vydrží

ilustrační snímek

Teplo a jasno vydrží v Česku zřejmě do příštího víkendu, bude až letních 25 stupňů Celsia. Příští týden bude také po předchozích deštivých dnech pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z...

26. září 2026  13:58

Ohrožený druh tygra dorazil do brněnské zoo, na nové prostředí reagoval se zájmem

Zoo Brno má nového tygra sumaterského, dorazil z německé Zoo Krefeld. Zatím si...

Zoo v Brně má nového tygra sumaterského, ze zahrady v německém Krefeldu přivezli v noci na sobotu. Zatím si zvyká, návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech.

26. září 2026  13:26

TikTok za mimosoudní dohodu se státem Alabama zaplatí 100 milionů dolarů

ilustrační snímek

TikTok zaplatí americkému státu Alabama nejméně 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a zavede omezení pro dospívající uživatele. Sociální síť tak učiní v mimosoudním vyrovnání, které jí umožní...

26. září 2026  13:16

Svévole umělé inteligence v OpenAI. Zveřejnila 53 snímků uživatelů

ilustrační snímek

Umělá inteligence společnosti OpenAI zveřejnila 53 obrázků nahraných uživateli na internetových platformách bez vědomí firmy. Odkazy na ně nebyly veřejně přístupné, většina z nich už byla odstraněna...

26. září 2026  12:21

Některým místům v Jihlavě se s rodinou cíleně vyhýbáme, říká lídr STAN Kabátek

Lídr STAN v komunálních volbách 2026 v Jihlavě Petr Kabátek. Je mu 36 let, je...

Pracuje jako auditor bezpečnosti informací na Krajském úřadě Kraje Vysočina, má malé děti a žije na sídlišti Březinky. Šestatřicetiletý Petr Kabátek vede do komunálních voleb v Jihlavě kandidátku...

26. září 2026

Vězeň uprchl z nestřeženého pracoviště, dopadli ho v Brně. Druhý je stále na útěku

ilustrační snímek

Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.

26. září 2026  11:54

Dva summity, dva jiné světy. Čína vyrostla v rovnocenného soupeře Spojených států

Čínský prezident Si Ťin-pching pronáší přípitek během státní večeře pořádané...

Mezi posledním a předposledním jednáním amerického a čínského prezidenta uplynulo téměř deset let. Ve čtvrtek přijal Donald Trump Si Ťin-pchinga v Bílém domě, v roce 2017 zase ve svém letovisku...

26. září 2026  11:51

První otrava oxidem uhelnatým v topné sezoně. Seniory zachránilo čidlo

ilustrační snímek

Se zahájením topné sezony museli moravskoslezští záchranáři v pátek řešit první případ otravy oxidem uhelnatým. V podvečer pomáhali ve Štramberku na Novojičínsku dvěma seniorům, které s vysokou...

26. září 2026  11:36

Vlak na Blanensku zabil člověka, nehoda na čtyři hodiny přerušila provoz

ilustrační snímek

U Rájce-Jestřebí na Blanensku v sobotu ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes čtyři hodiny přerušený.

26. září 2026  11:14

Bylo by to nezvyklé, ale uvidíme. Macron nevyloučil třetí prezidentský mandát

Emmanuel Macron (22. září 2026)

Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. Uvedl to na nahrávce, kterou zveřejnil v pátek magazín Variety. O další mandát by se však mohl...

26. září 2026  11:12

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

V Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

Zasněžený Lomnický štít ve slovenských Tatrách. (27. července 2023)

V Tatrách napadlo až 25 centimetrů nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk.

26. září 2026  11:04

AfD už není jen východoněmecký fenomén. Začíná válcovat CDU i na západě Německa

Premium
Lídři strany AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla hovoří na tiskové konferenci...

Představitelé protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) musí číst se zalíbením poslední průzkumy voličských nálad. Podle včera zveřejněné sondy veřejnoprávní stanice ZDF se na spolkové...

26. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde