Chceme reformu policie, vydírat přes emoce se nesnažíme, tvrdí romští aktivisté

„Vyšetřování musí zjistit, jestli jednání policistů nebylo motivováno rasismem,“ zaznělo na začátek tiskové konference.



Účastníci uvedli, že nechtějí vystupovat jako lidskoprávní aktivisté. „Nesnažíme se o emocionální vydírání, ale neodpustím si morální apel na veřejnost. Každý z nás má právo na život,“ řekl Stejskalová

„Bylo pro nás naprosto nepochopitelné, že pan ministr Hamáček ihned označil policejní zákrok v Teplicích za správný, aniž by počkal na vyšetření celé události. Ani nevyjádřil soustrast rodině. Stejně jednal i pan premiér a policejní ředitel,“ pokračovala dále.

Podle ní se příliš často zmiňuje, že mrtvý Stanislav Tomáš byl ze sociálně vyloučené skupiny a drogově závislý. Pro vyšetření případu to však podle ní není podstatné. Policie by měla dělat svoji práci a dodržovat práva všech svých občanů, tvrdí organizace. Odsoudila také dehonestaci Stanislava Tomáše, které se policie dopustila v momentu, kdy zveřejnila video, jak v psychotickém stavu buší do aut.



„Cílem této konference není démonizace nebo paušalizování policie. Požadujeme reformu, která povede k reformě policejního systému. Stanislav Tomáš není jedinou obětí policejního zásahu. Od roku 2019 je známo nejméně deset obětí,“ vysvětlila Stejskalová.

Podle ní mají všechny případy několik společných znaků. Všechny oběti byly v sociálně vyloučené skupině obyvatel (Romové, drogově závislí, psychicky nemocní), v tiskových zprávách se vždy potvrzuje správnost policejního zásahu a přiměřenost donucovacích prostředků.

Posledním společným znakem je, že se závěrečná zpráva opírá o předběžnou pitvu. „Otázkou zůstává, proč advokátovi, který zastupuje rodinu Stanislava Tomáše, byla třikrát zamítnuta další odborná pitva,“ dodala Stejskalová.

V závěru konference zástupci vznesli požadavky. „Žádáme zákaz zakleknutí osob, povinnost vést statistiku, kolik lidí při zásahu zemře a povinné kamerové záznamy z policejních zásahů,“ uzavřela.